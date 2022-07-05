СХЕМЫ | На следующей неделе изменится автобусный маршрут номер 3
С понедельника, 11 июля 2022 г., будет изменен маршрут автобуса номер 3 в центре города. Автобус будет идти не по бульвару Мере, а по Тоомпуйесте и оттуда направляться в Каламая и Копли.
„Изменение автобусного маршрута номер 3 происходит в связи с планом изменить организацию дорожного движения в Кесклинне и Пыхья-Таллинне, чтобы снизить нагрузку на узкие улицы Каламая и сформировать лучшие условия для велосипедистов, - пояснил вице-мэр Андрей Новиков. – Поскольку новая схема движения не позволяет совершать правый поворот с улицы Сууртюки на Раннамяэ теэ, автобус будет двигаться через противоположную часть Старого города, то есть через бульвар Каарли и Тоомпуйестеэ. Также возникнет прямое сообщение между Балтийским вокзалом и площадью Вабадузе, о чем просили многие горожане на протяжении долгого времени“.
В направлении Рандла с 11 июля автобус маршрута номер 3 будет идти через улицы Койду, Вана-Лыуна, Техника, Веэренни, Лийвалайа, Лаутери, бульвар Рявала, Каубамая, бульвар Эстония, бульвар Каарли, Тоомпуйестеэ, Раннамяэ теэ, бульвар Пыхья, Соо, Тёэстузе, Копли, Сыле и Мадала. Новая часть маршрута проходит от улицы Каубамая до Раннамяэ теэ.
Остановки в направлении Рандла будут следующие: „Китсекюла“, „Варре“, „Ыйльме“, „Веэренни“, „Лийвалайа“, „Отель Олимпия“, „Каубамая“, „Эстония“, „Вабадузе вяльяк“, „Тынисмяги“, „Отель Таллинн“, „Тоомпарк“, „Балтийский вокзал“, „Горхолл“, „Каламая“, „Кунгла“, „Вольта“, „Эрика“, „Карьямаа“, „Тёэстузе“, „Малева“, „Лыйме“, „Мадала“, „Кари“, „Рандла“.
На маршруте в этом направлении пропадут остановки „Кивисилла“, „Пронкси“, „Хобуяама“, „Мере пуйестеэ“, ближайшими остановками будут „Каубамая“ и „Эстония“.
В направлении Вана-Лыуна маршрут будет следующим: Мадала, Рандла, Кари, Сыле, Копли, Тёэстузе, Вана-Каламая, Нийне, б. Пыхья, Сууртюки, Раннамяэ теэ, Тоомпуйестеэ, бульвары Каарли и Эстония, Театральная площадь, улицы Лембиту, Лийвалайа, Веэренни, Техника. Новая часть маршрута проходит от Раннамяэ теэ до бульвара Эстония.
В направлении Вана-Лыуна на маршруте будут остановки: „Рандла“, „Пульгуранна“, „Кари“, „Мадала“, „Лыйме“, „Малева“, „Тёэстузе“, „Карьямаа“, „Эрика“, „Вольта“, „Кунгла“, „Каламая“, „Пыхья пуйестеэ“, „Балтийский вокзал“, „Адамсони“, „Вабадузе вяльяк“, „Эстония“, „Кескхайгла“, „Лийвалайа“, „Веэренни“, „Ыйльме“, „Варре“, „Китсекюла“.
На этом направлении не будет остановок: „Горхолл“, „Мере пуйэстеэ“, „Лайкмаа“, ближайшая остановка – „Эстония“.
Для нахождения наиболее подходящего маршрута воспользуйтесь сайтом: https://transport.tallinn.ee/#plan//ru
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