СХЕМЫ | На следующей неделе изменится автобусный маршрут номер 3

„Изменение автобусного маршрута номер 3 происходит в связи с планом изменить организацию дорожного движения в Кесклинне и Пыхья-Таллинне, чтобы снизить нагрузку на узкие улицы Каламая и сформировать лучшие условия для велосипедистов, - пояснил вице-мэр Андрей Новиков. – Поскольку новая схема движения не позволяет совершать правый поворот с улицы Сууртюки на Раннамяэ теэ, автобус будет двигаться через противоположную часть Старого города, то есть через бульвар Каарли и Тоомпуйестеэ. Также возникнет прямое сообщение между Балтийским вокзалом и площадью Вабадузе, о чем просили многие горожане на протяжении долгого времени“.