Кесклинн плотно покрыт сетью уличных туалетов

„Вся территория района Кесклинн довольно плотно покрыта сетью уличных туалетов. Туалеты установлены почти во всех парках района и вдоль пешеходных дорожек. Только на территории парка Кадриорг размещено девять общественных туалетов“, - сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм. Теперь, общественные туалеты можно найти и в парках Туви, Лембиту и Вайкне, а также, на территории спортивно-игровой площадки на Ластекоду 32.