Новости Эстонии
05.07.2022, 10:00

Кесклинн плотно покрыт сетью уличных туалетов

 
Kesklinna jaanipäev
Kesklinna jaanipäev
ФОТО: Henri-Kristian Kirsip | Ekspress Meedia

В парках и зонах отдыха с высокой посещаемостью района Кесклинн установлено 33 уличных туалета.

„Вся территория района Кесклинн довольно плотно покрыта сетью уличных туалетов. Туалеты установлены почти во всех парках района и вдоль пешеходных дорожек. Только на территории парка Кадриорг размещено девять общественных туалетов“, - сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм. Теперь, общественные туалеты можно найти и в парках Туви, Лембиту и Вайкне, а также, на территории спортивно-игровой площадки на Ластекоду 32.

Временные туалеты, установленные на летний период, в основном, будут обслуживать посетителей зон отдыха до 30 сентября, некоторые до 31 октября.

Помимо временных, на территории района имеется 11 стационарных уличных туалетов, большинство из которых полностью автоматические и соответствуют требованиям инвалидов.

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