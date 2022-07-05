Кесклинн плотно покрыт сетью уличных туалетов
В парках и зонах отдыха с высокой посещаемостью района Кесклинн установлено 33 уличных туалета.
„Вся территория района Кесклинн довольно плотно покрыта сетью уличных туалетов. Туалеты установлены почти во всех парках района и вдоль пешеходных дорожек. Только на территории парка Кадриорг размещено девять общественных туалетов“, - сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм. Теперь, общественные туалеты можно найти и в парках Туви, Лембиту и Вайкне, а также, на территории спортивно-игровой площадки на Ластекоду 32.
Временные туалеты, установленные на летний период, в основном, будут обслуживать посетителей зон отдыха до 30 сентября, некоторые до 31 октября.
Помимо временных, на территории района имеется 11 стационарных уличных туалетов, большинство из которых полностью автоматические и соответствуют требованиям инвалидов.
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