Спасатели в Нарве стали в 5 раз чаще выезжать на связанные с поджогом пуха вызовы. Если поймают - штраф до 1200 евро

Например, вчера за сутки нарвитяне 21 раз вызывали команду спасателей для того, чтобы потушить огонь или ликвидировать дым.

„Поджигать пух нельзя, - говорит Денис Душкин, руководитель нарвской спасательной команды, - Он горит хорошо, дым и огонь распространяются очень быстро, в том числе на здания, сухую траву, ветки, и обычная шалость может вызвать пожар“.

Денис Душкин рассказал, что они в последние дни примерно по 20 раз в день выезжают на вызовы о поджогах пуха. Для сравнения, обычная частота вызова спасателей, не связанных с поджогами пуха, - 4-5 раз в день.

Если поджигатель будет пойман, то следователь Спасательного департамента может назначить ему штраф до 1200 евро, а если будет установлено, что огонь перекинулся на сухую траву, ветки и вызвал дополнительные проблемы, создал опасность для горожан, то может быть начато криминальное расследование.

Заведующая отделом коммунального хозяйства и строительства в Нарве Татьяна Леннук комментарий о ситуации в городе с тополиным пухом по телефону не дала. После ответа из горуправы мы дополнительно сообщим, может ли город что-то предпринять, чтобы помочь справиться с проблемой.



