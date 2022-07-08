В начале 90-х российская команда высшей лиги играла в эстонской форме

Руководствовался он тем же принципом, по которому скупал картины нижегородского абстракциониста Максима Приданова: „Это настоящее искусство. Когда он умрет, картины золотые будут“.

Игорь Бачурко, начальник „Локомотива“ (1992-1998): „В начале 90-х мы играли в сине-белом – это форма эстонской команды „Спорт“, в которой началось наше сотрудничество с Овчинниковым. В „Спорте“ была обязаловка – выпускать одного юниора: так у нас появился 17-летний Валера Карпин из Нарвы. С его тренером я играл в юношеской сборной Эстонии. Карпин был самолюбивый, с гонором, злой, не очень воспринимал критику, а по полю носился как сумасшедший – это подкупало.

Я на 15 лет старше, так что в конце 80-х наигрался и стал функционером, а в 1992-м пришел к Овчинникову в нижегородский „Локомотив“. В середине 90-х команда переоделась в красно-черное – эти цвета выбрал Валерий Викторович: ему нравился „Милан“.

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