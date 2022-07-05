ВИДЕО | Супермен в деле: легкоатлет выиграл забег благодаря хитрости

Борьба за „золото“ была невероятно напряженной. Перед заключительным отрезком дистанции на победу претендовали Оливейра и Абдель Ларринага, пишет tsn.ua.

Буквально в нескольких шагах от финиша Оливейра увидел, что соперник все же опережает его. 30-летний бразилец решил не мириться с этим и отважился на хитрый трюк. Перед финишной лентой он прыгнул с вытянутыми вперед руками.

В итоге, это позволило Оливейре обойти своего конкурента на три сотые секунды. Ларринага же вынужден был довольствоваться серебряной наградой.

Видео эпичного прыжка бразильца разлетелось соцсетями.

Интересно, что это уже не первый случай, когда бразильский легкоатлет проделал такой трюк. Именно благодаря прыжку на финише ему удалось квалифицироваться в полуфинал Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро.

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