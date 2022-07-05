Вам агрессивно навязывают кредит? Сообщите об этом в департамент!

TTJA также ждет сообщений о такой деятельности кредиторов, когда они оказывают давление на потребителя, чтобы он заполнил находящуюся на рассмотрении заявку на получение кредита, например, с помощью непрерывных SMS-сообщений или телефонных звонков.

SMS-сообщения или электронные письма, отправляемые потребителям, являются прямой почтовой рассылкой, а не рекламой. Прямая почтовая рассылка – это информация, заказанная потребителем, отправленная потребителю по почте или электронным письмом, именная, т.е. эта информация не предназначена для широкой публики. Кроме того, отправка прямой почтовой рассылки требует предварительного согласия потребителя.

Хотя прямая почтовая рассылка не подпадает под действие Закона о рекламе, права потребителей всё же защищены Законом о защите прав потребителей. Закон о защите прав потребителей запрещает, среди прочего, использование агрессивных методов торговли.

Агрессивным методом торговли считаются действия продавца, при которых в том числе путем чрезмерного влияния значительно или с большой вероятностью наносится ущерб свободе выбора рядового потребителя, и под его влиянием потребитель принимает или может принять решение о сделке, чего он в противном случае не сделал бы .

Агрессивная торговая стратегия может быть следующей:

Отправка агрессивного кредитного предложения потребителю в рамках особых обстоятельств или текущих событий

Особые обстоятельства могут быть связаны с использованием сложной экономической ситуации потребителя - например, приглашение взять кредит для оплаты счетов за электроэнергию или купить подарки на день рождения или Рождество.

Текущие события — это влияние кредиторов, которые побуждают потребителей брать кредит, чтобы отпраздновать определенное событие до его наступления. Такими событиями могут быть, например, Яанов (Иванов) день, день рождения, „достойный“ летний отдых, проходящее в Эстонии международное мероприятие и т. д.