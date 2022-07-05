Новости Эстонии
05.07.2022, 07:12

ФОТО | „За мир без путинизма!“ В Раквере неизвестные устроили погром у красноармейского памятника

 
Kuvatõmmis Facebookist
Kuvatõmmis Facebookist
ФОТО: Facebook

Вчера неизвестные устроили погром возле памятника советским войнам на братской могиле на улице Лай в Раквере .

Соответствующее сообщение поступило в полицию в 20:30. Неизвестные разбили горшки для цветов и разбросали свечи. Сам памятник не пострадал

Полиция посетила место происшествия и возбудила дело о проступке. Об инциденте сообщили и городской управе, чтобы она ликвидировала последствия.

Kuvatõmmis Facebookist

Данный памятник оскверняли и раньше, например, в 2004, 2018, а также мае этого года.

RusDelfi
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