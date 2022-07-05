05.07.2022, 07:12
ФОТО | „За мир без путинизма!“ В Раквере неизвестные устроили погром у красноармейского памятника
ФОТО:
Вчера неизвестные устроили погром возле памятника советским войнам на братской могиле на улице Лай в Раквере .
Соответствующее сообщение поступило в полицию в 20:30. Неизвестные разбили горшки для цветов и разбросали свечи. Сам памятник не пострадал
Полиция посетила место происшествия и возбудила дело о проступке. Об инциденте сообщили и городской управе, чтобы она ликвидировала последствия.
Данный памятник оскверняли и раньше, например, в 2004, 2018, а также мае этого года.