ФОТО | „За мир без путинизма!“ В Раквере неизвестные устроили погром у красноармейского памятника

Соответствующее сообщение поступило в полицию в 20:30. Неизвестные разбили горшки для цветов и разбросали свечи. Сам памятник не пострадал

Полиция посетила место происшествия и возбудила дело о проступке. Об инциденте сообщили и городской управе, чтобы она ликвидировала последствия.

Данный памятник оскверняли и раньше, например, в 2004, 2018, а также мае этого года.