Футболист английской премьер-лиги арестован по подозрению в изнасиловании

Имя футболиста не разглашается в интересах следствия, однако в издании отметили, что он „всемирно известен“ и должен принять участие в чемпионате мира в Катаре. Также сообщается, что задержанному 29 лет.

Согласно заявлению полиции, 4 июля поступило заявление от 20-летней женщины. Инцидент, предположительно, произошел в июне.

При этом в полиции подтвердили факт ареста действующего футболиста. В клубе также уже проинформированы о сложившейся ситуации.

Обвинение игроков британских футбольных клубов в аналогичном преступлении далеко не первое за последнее время. Недавно форвард „Манчестер Юнайтед“ Мэйсон Гринвуд был отстранен от тренировок из-за того, что его подруга обвинила его в избиении. А защитник „Манчестер Сити“ Бенжамен Менди обвиняется в серии изнасилований, и ему грозит длительный тюремный срок.

В 2017 году журнал Spiegel сообщил, что нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду в 2009 году якобы изнасиловал американку Кэтрин Майоргу в одном из отелей Лас-Вегаса, а потом заплатил ей за молчание $375 тыс. Издание ссылалось на соглашение о внесудебном урегулировании конфликта, состоящее из 11 пунктов и подписанное 12 января 2010 года. По заявлению журнала, под соглашением стоит личная подпись Роналду.