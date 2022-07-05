ВИДЕО | Цветочная фея с мировой известностью провела мастер-класс в Нарве. Чем вдохновились участницы?(4)
Татьяна Тридворнова, золотой призер Всемирной выставки цветов в Японии, автор международных проектов „Бал цветов“, „Цветочное платье“, президент „Лиги цветочных чемпионов“ познакомила нарвитянок с тем, как самый простой ужин превратить в семейное торжество благодаря сервировке из свежих цветов, как быстро делать необычные и стильные цветочные композиции.
Татьяну Тридворнову часто называют просто - цветочная фея.
„Это не образ, это я такая есть, - смеясь, говорит Татьяна, дизайнер и флорист, чью книгу читает принц Альберт своим детям. - Повезло. Люди ищут себя долго, кто-то в Тибет для этого летит, а у меня это случилось шаг за шагом, еще с детства я знала, что буду жить с цветами. Раньше сложно было себе представить, что любимое дело может стать профессией. Но это возможно. И это моя правда. Я не придумала себе образ, просто так отношусь к жизни“.
Татьяна Тридворнова на мастер-классах учит не только делать букеты, сервировать стол с помощью цветов, для нее важнее донести, что для счастья нужно только желание.
„Даже бабушкины цветы из палисадника могут стать буржуазными, изысканными в букете, - вдохновленно рассказывает Татьяна. - Цветы - настоящая роскошь мира. Экзюпери сказал, что для счастья нужен один маленький цветок. Хочется, чтобы люди разных профессий видели в этом секрет сиюминутного счастья. Цветы и музыка не требуют перевода, это простой, быстрый, универсальный способ ощутить радость“.
На встрече с Тридворновой не было флористов, но были дизайнеры и женщины, которым не безразлична идея красоты. Цветы из сада и полевые цветы у каждой участницы сыграли по-своему.