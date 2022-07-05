ВИДЕО | Цветочная фея с мировой известностью провела мастер-класс в Нарве. Чем вдохновились участницы?

„Это не образ, это я такая есть, - смеясь, говорит Татьяна, дизайнер и флорист, чью книгу читает принц Альберт своим детям. - Повезло. Люди ищут себя долго, кто-то в Тибет для этого летит, а у меня это случилось шаг за шагом, еще с детства я знала, что буду жить с цветами. Раньше сложно было себе представить, что любимое дело может стать профессией. Но это возможно. И это моя правда. Я не придумала себе образ, просто так отношусь к жизни“.