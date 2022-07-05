Купаться на пляже в Нарве не рекомендуется. Результаты проб воды утешительны, но все равно нельзя

В итоге, несмотря на результаты анализов, Департамент здоровья не рекомендует горожанам купаться, так как на сегодняшний день вода не циркулирует должным образом, и остается опасность появления аллергических реакций у людей.

„Возможно раздражения на коже могут быть вызваны личинками паразитических плоских червей или церкариями, - прокомментировала Екатерина Марьина. - Застоявшаяся вода, мелководье, птицы - это благоприятная среда для их появления в водоеме Йоаорг“.

Также исследования качества воды на микробиологические показатели провел Департамент городского хозяйства Нарвы. Образцы воды были взяты как у спасательной вышки, где чаще всего купаются, так и у реконструируемого моста, где вода имеет более мутный оттенок. „Микробиологические показатели проб не показали отклонение от норм“, - сказала вице-мэр Нарвы Ирина Смирнова. Она рассказала, что до этого пробы были сделаны 16 июня, и с ними было все в порядке, поэтому на пляже висел зеленый флаг.

„На месте мы выявили, что вода между водоемом и рекой не циркулирует, так как уровень воды ниже уровня труб, через которые должен происходить отток воды из водоема, и тем самым вода застаивается, - объяснила Екатерина Марьина, старший инспектор Идаского отделения Департамента здоровья. - В детской зоне заметили цветение и мутность воды“.

Эта информация стала сигналом для Департамента здоровья, и на прошлой неделе его специалисты сделали контроль воды в водоеме у пляжа Йоаорг. До выяснения причин аллергических реакций у детей Департамент здоровья порекомендовал руководству города в целях безопасности горожан вывесить на пляже красный флаг.

На прошлой неделе в Департамент здоровья поступила жалоба на плохое качество воды в водоеме у Липовки, а в социальных сетях появились посты, рассказывающие о случаях покраснения кожи у детей после купания.

Корреспондент RusDelfi сходила на пляж, чтобы посмотреть, соблюдаются ли рекомендации не заходить в воду.

Пара молодых людей, увлеченных друг другом, спокойно плавали в водоеме, несколько молодых ребят дурачились в воде рядом с берегом, и пара детей под присмотром взрослых резвились и напускали друг на друга волны.

Светлана, бабушка четырехлетней девочки, плещущейся по пояс в воде, спросила: „Где вы видите какой-то флаг? Я не знала, что нельзя. Если бы он был где-то тут или что-нибудь было написано об опасности, то другое дело“.

Светлана рассказала, что она с внучкой первый раз за это лето приехала на пляж. „Надо же где-то отдыхать, в Усть-Нарву в полном автобусе с такой маленькой внучкой я не доеду, - сказала женщина. - А июль в нашей-то Прибалтике - это один месяц в году, когда можно купаться и загорать. Если нашли опасные водоросли или что-то другое не так, то придумайте какой-то уголок для детей, где они могут поиграть в воде в такую жару“.

Ирина Смирнова, вице-мэр Нарвы сообщила, что система оповещения о состоянии пляжа и воды через флаги - обычная европейская практика. „Красный флаг - знак, который используется не только на пляжах в Нарве, - говорит Ирина. - Это значит, что не рекомендуется входить в воду, если бы место было опасно для жизни, то его бы огородили. Каждый организм человека индивидуален, кто-то искупался и ничего не случилось с ним, а другой может получить аллергическую реакцию, потому что у него кожа более чувствительная“. Смирнова добавила, что всегда можно посмотреть актуальную информацию на официальном сайте Нарвы и на странице горуправы в фейсбуке. Также у горожан есть возможность звонить на инфотелефон 3599005 и уточнять интересующие моменты, в том числе по состоянию воды в водоеме.

В настоящее время сине-зеленые водоросли обнаружены также в озере Харку, на побережье Чудского озера, в морской воде в Таллинне.

Для справки: самые распространенные флаги на пляжах - это зеленый, красный, оранжевый, желтый, фиолетовый (иногда синий) и голубой. Зеленый означает, что можно смело заходить в воду. Желтый/оранжевый флаг сообщает, что нужно быть осторожными, так как на таком пляже умеренные волны или есть подводные течения. Красный флаг - это сообщение о том, что купаться запрещено. Фиолетовый свидетельствует об активности опасных морских животных в прибрежной зоне – скатов, медуз, акул. Или о другой опасности в воде. Голубой флаг - гордость любого пляжа. Он свидетельствует, что пляж успешно прошел проверку по международным критериям, он чистый и соответствует экологическим нормам.

Флаги, которые вряд ли будут развиваться на берегах водоемов в Эстонии, но тоже интересно знать: двойной красный, черный, коричневый. Двойной красный флаг означает, что опасность повышена – заходить в воду категорически запрещено. Коричневый предупреждает о сильном загрязнение самого пляжа. Черный говорит, что высока вероятность атаки акул.



