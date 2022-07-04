04.07.2022, 22:32
ФОТО | ДТП на Пирита теэ: водитель BMW не уступил дорогу и получил тяжелые травмы(1)
ФОТО: Lugeja foto
Сегодня вечером в 20.15 на Пиритаском шоссе в Таллинне произошла авария, в которой пострадал человек.
Как сообщили Delfi из Департамента полиции и погранохраны, столкнулись два легковых автомобиля. По предварительным данным, водитель на Volkswagen двигался по главной дороге, а водитель BMW не уступил дорогу.
Оба водителя - 45-летний мужчина на Volkswagen и 38-летний на BMW - были трезвыми. Последний с травмами был доставлен в больницу.
Полиция выясняет обстоятельства ДТП.