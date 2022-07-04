ЧП и криминал
04.07.2022, 22:32

ФОТО | ДТП на Пирита теэ: водитель BMW не уступил дорогу и получил тяжелые травмы

 (1)
ФОТО: Lugeja foto

Сегодня вечером в 20.15 на Пиритаском шоссе в Таллинне произошла авария, в которой пострадал человек.

Как сообщили Delfi из Департамента полиции и погранохраны, столкнулись два легковых автомобиля. По предварительным данным, водитель на Volkswagen двигался по главной дороге, а водитель BMW не уступил дорогу.

Оба водителя - 45-летний мужчина на Volkswagen и 38-летний на BMW - были трезвыми. Последний с травмами был доставлен в больницу.

Полиция выясняет обстоятельства ДТП.

Оставить комментарий Читать комментарии (1)
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии