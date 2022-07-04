Президент Карис подверг критике заявление Каи Каллас на тему НАТО

По словам Кариса, не было необходимости делать такое заявление, пишет ERR.

„Если спросить у меня, стал бы я так высказываться, то, конечно, я бы этого не сделал, потому что я не поддерживаю идею, что мы должны стремиться решить некоторые вопросы посредством СМИ, если в то же время было известно, что эти документы были уже более-менее оформлены“, - прокомментировал слова премьера Карис.

„Читая комментарий Йенса Столтенберга на следующий день в той же самой газете, было ясное чувство, что и он немного этим встревожен. Такие дела всё-таки пытаются решить за столом на двух- и многосторонних встречах“.

Карис отметил: нужно также учитывать, что каждое такой сильное высказывание на тему военной опасности однозначно вредит инвестициям.

„Нужно подчеркнуть, что Эстония - безопасное место, куда можно инвестировать, тем более, что прямой опасности сегодня же для Эстонии не видно. И у России в данный момент нет возможностей это все военным путем сделать“, - сказал Карис.

Глава государства выразил мнение, что кинетической военной опасности в ближайшее время для Эстонии нет. По его словам, Эстония сейчас лучше защищена, чем Финляндии и Швеция.