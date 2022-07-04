Боррель: санкции зажимают Путина в тиски. Они сдавливают его все сильнее

Приносят ли пользу санкции против России? Да, они уже сильно бьют по Владимиру Путину и его сообщникам, и со временем их влияние на российскую экономику будет расти.

После того, как Россия преднамеренно нарушила международное право, начав вторжение в Украину, ЕС принял шесть пакетов санкций против Москвы. Сейчас эти меры затрагивают почти 1200 физических и 98 юридических лиц в России, а также значительное число секторов российской экономики. Принятие этих санкций координировалось со странами „Большой семерки“. Их эффективность усиливается благодаря тому, что более 40 других государств (в том числе традиционно нейтральные страны) приняли такие же или похожие меры.

К концу 2022 года мы сократим импорт российской нефти на 90%. Мы также стремительно сокращаем импорт газа.

Эти решения постепенно избавляют нас от зависимости, которая уже долгое время мешает нам принимать политические решения в ответ на агрессивное поведение Владимира Путина. Вероятно, он думал, что Европа не решится на санкции из-за своей энергетической зависимости. Это не самый маловажный из многочисленных просчетов российского режима в ходе этого конфликта.

Конечно, столь быстрый отказ от российских энергоносителей создает серьезные трудности для многих стран ЕС и ряда секторов экономики. Но это цена, которую мы должны заплатить ради защиты наших демократий и международного права, и мы предпринимаем необходимые шаги для решения этих проблем, проявляя полную солидарность.

Кто-то может спросить, действительно ли эти санкции влияют на российскую экономику? Простой ответ — да. Хотя Россия экспортирует большое количество сырья, у нее не остается никакого иного выбора, кроме как импортировать множество товаров с высокой добавленной стоимостью, которые она не производит. В том, что касается всех передовых технологий, Россия на 45% зависит от Европы и на 21% — от США, в то время как от Китая всего на 11%.