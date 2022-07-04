Стрельба в Чикаго на параде в честь Дня независимости: несколько человек погибли

По данным источника ABC Chicago, стрельба, вероятно, велась с крыши высотного здания. Парад начался в 10 утра по местному времени (18:00 мск), уже через 10 минут его прекратили из-за начавшейся стрельбы.

Очевидцы сообщают, что видели на месте случившегося окровавленные тела, накрытые простынями. Губернатор Иллинойса Джей Би Прицкер заявил, что жертвами стрельбы стали не менее девяти человек, пишет CBS News. Он не уточнил, есть ли среди них погибшие.

Местный телеканал WGN9 со ссылкой на источники в полиции сообщает о пяти погибших и 16 пострадавших, передает РБК.

После стрельбы в городе и других соседних населенных пунктах отменили дальнейшие праздничные мероприятия, отмечает WGN9.

По неофициальным данным, стрелявший находится на свободе, передает Reuters.