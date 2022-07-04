ВИДЕО | Около магазина Maxima в Мустамяэ сгорел киоск. Подозревамый в поджоге задержан

В субботу в 6 часов утра таллиннских спасателей вызвали на тушение киоска у магазина Maxima на улице Таммсааре в Мустамяэ. Клубничный киоск был потушен к 6.38, сообщила в понедельник пресс-служба Спасательного департамента. Предположительно имел место поджог.