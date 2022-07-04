04.07.2022, 19:57
ВИДЕО | Около магазина Maxima в Мустамяэ сгорел киоск. Подозревамый в поджоге задержан(4)
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В субботу в 6 часов утра таллиннских спасателей вызвали на тушение киоска у магазина Maxima на улице Таммсааре в Мустамяэ. Клубничный киоск был потушен к 6.38, сообщила в понедельник пресс-служба Спасательного департамента. Предположительно имел место поджог.
„Открытым пламенем горел киоск в опасной близости от магазина крупной торговой сети. Благодаря быстрым и умелым действиям спасателей удалось избежать большого несчастья“, - сообщили в социальных сетях пожарные Ныммеского депо.
Как сообщила полиция, подозреваемый в поджоге, 32-летний мужчина, задержан.