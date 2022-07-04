Алар Карис о затянувшихся коалиционных переговорах: Эстонии срочно нужно правительство, пользующееся доверием большинства в парламенте

В прошлую пятницу президент сообщил ERR, что его беспокоят затянувшиеся переговоры о коалиции. „Я надеюсь, что к воскресенью в деле появится ясность. Либо мы продолжим эту трехстороннюю коалицию, либо это будет правительство меньшинства, либо будет какое-то другое решение, потому что так больше продолжаться не может. Если эту относительно краткосрочную коалицию начинать так тяжело, то, я думаю, она работать не будет“, - сказал президент.

Сегодня - понедельник, а переговорам не видно конца и края. „Успех коалиционных переговоров зависит от их участников. Особую ответственность несет тот, кто их созвал. Правительство большинства при поддержке парламента сможет работать эффективно“, - сказал Карис сегодня в интервью Delfi.

„Эстонии срочно нужно правительство, пользующееся доверием большинства в парламенте, чтобы провести эстонский народ через вызовы и трудности в связи с высокой инфляцией и ценами на энергоносители осенью и зимой. Также крайне остро сейчас стоит вопрос кризиса безопасности, охватившего Европу после войны, развязанной Россией, - продолжил он. - Это основные проблемы, с которыми придется справляться Эстонии в ближайшие месяцы перед выборами в Рийгикогу. Переговорщики также должны иметь это в виду. Я общался с лидерами партий, ведущих переговоры о коалиции, и им я это также строго-настрого наказал“.

Что еще не согласовано?

компенсация цен на электроэнергию

переход на эстоноязычное образование

увеличение семейных пособий

Представители политических партий вчера, например, не смогли сказать, когда будет готово коалиционное соглашение. „Будет ли достигнуто соглашение и когда, я сказать не могу и не собираюсь пытаться прогнозировать“, - сказал лидер Isamaa Хелир-Валдор Сеэдер.