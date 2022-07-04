Новости Эстонии
04.07.2022, 19:05

Алар Карис о затянувшихся коалиционных переговорах: Эстонии срочно нужно правительство, пользующееся доверием большинства в парламенте

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"Эстонии срочно нужно правительство, пользующееся доверием большинства в парламенте, чтобы провести эстонский народ через вызовы и трудности в связи с высокой инфляцией и ценами на энергоносители осенью и зимой", - сказал Алар Карис.
"Эстонии срочно нужно правительство, пользующееся доверием большинства в парламенте, чтобы провести эстонский народ через вызовы и трудности в связи с высокой инфляцией и ценами на энергоносители осенью и зимой", - сказал Алар Карис.
ФОТО: Tiit Blaat | Ekspress Meedia

Переговоры между Партией реформ, Isamaa и соц-демами о формировании правительства длятся уже три недели. Президент Алар Карис считает, что Эстонии необходимо как можно скорее сформировать правительство большинства.

В прошлую пятницу президент сообщил ERR, что его беспокоят затянувшиеся переговоры о коалиции. „Я надеюсь, что к воскресенью в деле появится ясность. Либо мы продолжим эту трехстороннюю коалицию, либо это будет правительство меньшинства, либо будет какое-то другое решение, потому что так больше продолжаться не может. Если эту относительно краткосрочную коалицию начинать так тяжело, то, я думаю, она работать не будет“, - сказал президент.

Сегодня - понедельник, а переговорам не видно конца и края. „Успех коалиционных переговоров зависит от их участников. Особую ответственность несет тот, кто их созвал. Правительство большинства при поддержке парламента сможет работать эффективно“, - сказал Карис сегодня в интервью Delfi.

„Эстонии срочно нужно правительство, пользующееся доверием большинства в парламенте, чтобы провести эстонский народ через вызовы и трудности в связи с высокой инфляцией и ценами на энергоносители осенью и зимой. Также крайне остро сейчас стоит вопрос кризиса безопасности, охватившего Европу после войны, развязанной Россией, - продолжил он. - Это основные проблемы, с которыми придется справляться Эстонии в ближайшие месяцы перед выборами в Рийгикогу. Переговорщики также должны иметь это в виду. Я общался с лидерами партий, ведущих переговоры о коалиции, и им я это также строго-настрого наказал“.

Что еще не согласовано?

  • компенсация цен на электроэнергию

  • переход на эстоноязычное образование

  • увеличение семейных пособий

Представители политических партий вчера, например, не смогли сказать, когда будет готово коалиционное соглашение. „Будет ли достигнуто соглашение и когда, я сказать не могу и не собираюсь пытаться прогнозировать“, - сказал лидер Isamaa Хелир-Валдор Сеэдер.

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