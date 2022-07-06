Уличное освещение в Кохтла-Ярве отключили, но деньги на самые высокие зарплаты чиновникам есть(17)
На освещение денег нет, но в то же время Кохтла-Ярве не скупится на зарплату чиновникам, пишет Eesti Päevaleht.
Город Кохтла-Ярве, где недавно в целях экономии муниципальных средств было отключено уличное освещение, платит городским чиновникам высокого уровня (“старшим специалистам“) лучшую в Эстонии зарплату. Если в плане средней зарплаты здесь у них вообще нет конкурентов, то если смотреть по медианной зарплате, Кохтла-Ярве будет уступать только Вильянди.
Аналитик Ксения Ниглас изучила зарплаты старших специалистов в городах Эстонии. Точнее - городских чиновников, в названии должностей которых есть упоминание „старший“ или „главный“ специалист. В прошлом году во власти в Кохтла-Ярве таковых работало 24 человека. Для сравнения, в Таллинне - 365, в Тарту - 51 и Пярну - 25. Таким образом, Кохтла-Ярве оказался на четвертом месте, хотя в Нарве (где численность населения больше) таких специалистов меньше - 17.
Обращает на себя внимание, что средняя зарплата у таких специалистов была в Кохтла-Ярве самой высокой в Эстонии. А именно - 19 375 евро в год, то есть немногим более 1600 евро в месяц. В Таллинне средняя зарплата была заметно ниже - 16 568 евро. К Кохтла-Ярве ближе всего находится Нарва-Йыэсуу, гле средняя годовая зарплата старших специалистов была 18 280 евро, но там работал всего лишь один такой старший специалист. На третьем месте - Нарва со средней зарплатой 17 750 евро.
Щедрую оплату работы кохтла-ярвеских чиновников можно было бы похвалить, если бы город не решил на пару летних месяцев отключить уличное освещение, чтобы сэкономить 100 000 евро. К тому же, весной городское собрание назначило бывшему руководству за успешную работу премиальное выходное пособие в размере свыше 60 000 евро.
Мэр: Кохтла-Ярве - бережливый
Мэр города Тоомас Наэл говорит, что высокая зарплата старших специалистов - это не то, на основании чего можно было бы делать выводы. По его мнению, тот, кто критикует высокие зарплаты кохтла-ярвеских чиновников, оставляют без внимания основной показатель бережливости в работе властей.
По словам мэра, нужно было бы смотреть на долю управленческих расходов в бюджете местных самоуправлений. „Цифры показывают, что Кохтла-Ярве тратит самым бережливым образом на содержание управленческого аппарата“, - отмечает Наэл.
По сравнению с другими самоуправлениями Ида-Вирумаа это в самом деле так. Самые большие управленческие расходы - в Нарва-Йыэсуу, где они в 2021 году составляли 12,1%. Кохтла-Ярве здесь с 6,7% находился на восьмом месте.
По данному показателю Кохтла-Ярве также находится ниже трех крупных городов Эстонии - Таллинна, Пярну и Тарту, где административные расходы в прошлом году были соответственно 12,1%, 8,4% и 7% от бюджета.
Мэр также обращает внимание, что в среднем административные расходы в самоуправлениях Эстонии заметно выше, чем в Кохтла-Ярве - 9,7% местного бюджета. „То есть в масштабах Эстонии Кохта-Ярве тратит деньги бережливо“, - считает Наэл.
Признавая, что зарплата городских специалистов по сравнению с другими крупными городами в самом деле более высокая, Наэл замечает: „Оплата труда довольно высокая, но нагрузка каждого специалиста тоже приличная. И в общем содержание управленческого аппарата в Кохла-Ярве обходится дешевле, чем в большинстве других самоуправлениях“.
Однако жителей Кохтла-Ярве, которые уже второй месяц вынуждены ночью ходить по темным улицам, вряд ли это радует. По состоянию на сегодняшний день, городское освещение вновь планируется включить 1 августа.