Уличное освещение в Кохтла-Ярве отключили, но деньги на самые высокие зарплаты чиновникам есть

Город Кохтла-Ярве, где недавно в целях экономии муниципальных средств было отключено уличное освещение, платит городским чиновникам высокого уровня (“старшим специалистам“) лучшую в Эстонии зарплату. Если в плане средней зарплаты здесь у них вообще нет конкурентов, то если смотреть по медианной зарплате, Кохтла-Ярве будет уступать только Вильянди.

Аналитик Ксения Ниглас изучила зарплаты старших специалистов в городах Эстонии. Точнее - городских чиновников, в названии должностей которых есть упоминание „старший“ или „главный“ специалист. В прошлом году во власти в Кохтла-Ярве таковых работало 24 человека. Для сравнения, в Таллинне - 365, в Тарту - 51 и Пярну - 25. Таким образом, Кохтла-Ярве оказался на четвертом месте, хотя в Нарве (где численность населения больше) таких специалистов меньше - 17.

Обращает на себя внимание, что средняя зарплата у таких специалистов была в Кохтла-Ярве самой высокой в Эстонии. А именно - 19 375 евро в год, то есть немногим более 1600 евро в месяц. В Таллинне средняя зарплата была заметно ниже - 16 568 евро. К Кохтла-Ярве ближе всего находится Нарва-Йыэсуу, гле средняя годовая зарплата старших специалистов была 18 280 евро, но там работал всего лишь один такой старший специалист. На третьем месте - Нарва со средней зарплатой 17 750 евро.

Щедрую оплату работы кохтла-ярвеских чиновников можно было бы похвалить, если бы город не решил на пару летних месяцев отключить уличное освещение, чтобы сэкономить 100 000 евро. К тому же, весной городское собрание назначило бывшему руководству за успешную работу премиальное выходное пособие в размере свыше 60 000 евро.

Мэр: Кохтла-Ярве - бережливый

Мэр города Тоомас Наэл говорит, что высокая зарплата старших специалистов - это не то, на основании чего можно было бы делать выводы. По его мнению, тот, кто критикует высокие зарплаты кохтла-ярвеских чиновников, оставляют без внимания основной показатель бережливости в работе властей.