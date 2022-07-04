Путин приказал дать „отдохнуть“ подразделениям, участвовавшим в боях в Луганской области

Путин, в свою очередь, приказал дать отдохнуть подразделениям группы „Центр“, принимавшим активное участие в боях на Луганском направлении, пишет Медуза.

Путин также анонсировал присвоение звания Героев России командующему группировки „Центр“ генерал-полковнику Александру Лапину и заместителю командующего 8-й армией Южного военного округа генерал-майору Эседулле Абачеву.

Шойгу доложил президенту, что вооруженные силы „продолжают специальную военную операцию“. Путин, в свою очередь, сообщил, что получил доклад командующего войсками Центрального военного округа Александра Лапина и командующего Воздушно-Космическими силами Сергея Суровикина, в котором генералы выдвинули „свои предложения по развитию наступательной операции“.

По данным Минобороны России, потери украинской стороны на Луганском направлении составили 2218 человек убитыми и 3251 ранеными. О потерях российской армии министр президенту не доложил.

Власти России считают территорией ЛНР всю Луганскую область Украины. 3 июля стало известно, что российские войска заняли Лисичанск — последний крупный город региона, удерживаемый украинской армией.