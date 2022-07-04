Осторожно! Опасные водоросли появились и в озере Харку

Как сообщил старейшина столичного района Хааберсти Олег Силянов, сотрудники Департамента здоровья взяли 1 июля на пляже озера Харку пробы воды для анализа на наличие сине-зеленых водорослей. „Сегодня стали известны результаты: подтвердилось наличие в озере Харку сине-зеленых водорослей, в том числе и потенциально токсичного вида“, - сказал старейшина.

„Так как качество воды озера Харку изменилось, то в данный момент купание там не рекомендуется, и на пляже поднят фиолетовый флаг“, - добавил Силянов.

Риску отравиться токсинами сине-зеленых водорослей, проглотив воду, особенно подвержены маленькие дети, пожилые люди и домашние животные.

Симптомы отравления могут быть похожи на симптомы обычного гриппа: покраснение кожи и глаз, плохое самочувствие и диарея, лихорадка, насморк и кашель, мышечные боли, пощипывание и растрескивание губ, нарушение равновесия.

Признаком присутствия в воде таких водорослей является желто-зеленый цвет воды или скопившаяся вдоль берега плотная зеленая масса с затхлым запахом.

Ранее сообщалось, что сине-зеленые водоросли замечены также на таллиннском пляже Пирита и в Чудском озере.