Осторожно! Опасные водоросли появились и в озере Харку
Анализ взятых Департаментом здоровья проб воды показал, что в озере Харку появились сине-зеленые водоросли.
Как сообщил старейшина столичного района Хааберсти Олег Силянов, сотрудники Департамента здоровья взяли 1 июля на пляже озера Харку пробы воды для анализа на наличие сине-зеленых водорослей. „Сегодня стали известны результаты: подтвердилось наличие в озере Харку сине-зеленых водорослей, в том числе и потенциально токсичного вида“, - сказал старейшина.
„Так как качество воды озера Харку изменилось, то в данный момент купание там не рекомендуется, и на пляже поднят фиолетовый флаг“, - добавил Силянов.
Риску отравиться токсинами сине-зеленых водорослей, проглотив воду, особенно подвержены маленькие дети, пожилые люди и домашние животные.
Симптомы отравления могут быть похожи на симптомы обычного гриппа: покраснение кожи и глаз, плохое самочувствие и диарея, лихорадка, насморк и кашель, мышечные боли, пощипывание и растрескивание губ, нарушение равновесия.
Признаком присутствия в воде таких водорослей является желто-зеленый цвет воды или скопившаяся вдоль берега плотная зеленая масса с затхлым запахом.
Ранее сообщалось, что сине-зеленые водоросли замечены также на таллиннском пляже Пирита и в Чудском озере.