04.07.2022, 16:02
В Мустамяэ находящийся в наркотическом опьянении мужчина гнался за мальчиком(1)
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Сегодня около 14 часов в Центр тревоги сообщили, что мужчина с признаками наркотического опьянения гонится в Мустамяэ по улице Таммсааре за мальчиком.
Мальчик забежал в находящийся поблизости спортивный клуб. „Полиция задержала 36-летнего мужчину около спортивного клуба“, - сообщил оперативный дежурный Ляэне-Харьюского отделения полиции Мартин Тедер.
В данный момент неизвестно, что именно случилось и почему мужчина гнался за мальчиком. Полиция выясняет все обстоятельства случившегося.