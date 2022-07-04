ЧП и криминал
04.07.2022, 16:02

В Мустамяэ находящийся в наркотическом опьянении мужчина гнался за мальчиком

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Pilt on illustratiivne.
Pilt on illustratiivne.
ФОТО: Anni Õnneleid

Сегодня около 14 часов в Центр тревоги сообщили, что мужчина с признаками наркотического опьянения гонится в Мустамяэ по улице Таммсааре за мальчиком.

Мальчик забежал в находящийся поблизости спортивный клуб. „Полиция задержала 36-летнего мужчину около спортивного клуба“, - сообщил оперативный дежурный Ляэне-Харьюского отделения полиции Мартин Тедер.

В данный момент неизвестно, что именно случилось и почему мужчина гнался за мальчиком. Полиция выясняет все обстоятельства случившегося.

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