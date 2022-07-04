На послевоенное восстановление Украины потребуются десятилетия

По мнению министра, восстановление страны следует рассматривать как проблему международного уровня, с которой Евросоюз не справится без помощи других стран. Шульце оценивает затраты на этот процесс в сотни миллиардов евро. При этом министр не исключает из повестки дня вопросы коррупции в Украине и отмечает, что программу помощи нужно организовать так, чтобы деньги попадали туда, куда должны идти изначально.