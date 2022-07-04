На послевоенное восстановление Украины потребуются десятилетия
На 131-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии.
Послевоенное восстановление Украины займёт десятилетия, заявила министр по вопросам экономического сотрудничества и развития Германии Свенья Шульце (Svenja Schulze) перед началом конференции по восстановлению Украины, проходящей 4-5 июля в швейцарском Лугано, пишет DW.
По мнению министра, восстановление страны следует рассматривать как проблему международного уровня, с которой Евросоюз не справится без помощи других стран. Шульце оценивает затраты на этот процесс в сотни миллиардов евро. При этом министр не исключает из повестки дня вопросы коррупции в Украине и отмечает, что программу помощи нужно организовать так, чтобы деньги попадали туда, куда должны идти изначально.