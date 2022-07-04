Губерниев о ситуации с задержанием Федотова: им не только спорт не нужен, но и Россия

„Благодаря Федотову боеспособность вооружённых сил станет космической? Мне ещё кажется, что людям, которые принимали решение о его службе — им не только российский спорт не нужен, но и Россия. Мы делаем хуже себе. Если он должен служить, то сделайте так, чтобы он служил в спортивной роте и играл в хоккей. Почему он сейчас должен по Новой Земле в кирзовых сапогах ходить?

Хороший вратарь у нас не нужен ни ЦСКА, ни КХЛ, ни ФХР, ни ОКР, ни Минспорта. Всем этим организациям хороший вратарь не нужен. А мне, Дмитрию Губерниеву, он нужен. Он прекрасный вратарь — пусть играет. Если он должен служить в армии, то пусть служит в спортивной роте, как спортсмен высокого класса, и играет за команду, с которой у него контракт“, — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом „Чемпионата“ Егором Кабаком.

Вратарь клуба НХЛ „Филадельфия Флайерз“ и сборной России Иван Федотов находится в расположение учебной части Военно-морского флота России. „На Северном флоте у нас нет такого военнослужащего Ивана Федотова, он попал в учебную часть ВМФ и находится в распоряжении главнокомандующего морским флотом. Когда будет распределение после „учебки“, и он попадет на Северный флот, тогда мы сможем говорить о его службе. А сейчас он просто учится в центральном подчинении части ВМФ“, — приводит слова представителя Северного флота „РИА Новости Спорт“.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ВКонтакте, Одноклассниках или Twitter.



