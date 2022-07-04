ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (131-й день) | Российские войска вышли на границу Луганской области

Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном контроле над Лисичанском и „освобождении“ территории самопровозглашенной ЛНР.

В оккупированном РФ Лисичанске остаются более 10 тысяч мирных жителей, сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Город покинуло около 90% населения, повреждено 90% инфраструктуры, нет воды и газа, проблемы с электричеством, две трети жилых домов не подлежат восстановлению.

Глава Луганской обладминистрации: украинские войска покинули Лисичанск без потерь

Глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай в интервью Би-би-си заявил, что украинские войска покинули Лисичанск для того, чтобы не допустить окружения и выйти из города без потерь.

Российское минобороны вчера сообщало, что Лисичанск взят в „котел“, то есть окружен со всех сторон.

​​Конференция о восстановлении Украины открылась сегодня в Лугано.

Участвуют делегации из 38 стран, они планируют разработать своего рода план Маршалла. От Украины в Лугано едут глава правительства Денис Шмихаль и глава МИД Дмитрий Кулеба. Владимир Зеленский подключится только по видеосвязи.

Глава ГУР Украины Буданов: референдумы на оккупированных Россией территориях могут пройти 11 сентября

Руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что Россия „готовится“ к проведению „референдумов“ на оккупированных Херсонской и Запорожской областях 11 сентября. Но это не единственный сценарий, рассматриваемый Москвой.

В Белгороде началась массовая эвакуация во всех поликлиниках



Об этом сообщают местные СМИ и уточняют, что этому передовал сигнал воздушной тревоги.



Защита гражданина Великобритании Эйдена Эслина, которого суд самопровозглашенной ДНР приговорил к смертной казни, обжаловала приговор