Военный дневник
04.07.2022, 21:17

ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (131-й день) | Российские войска вышли на границу Луганской области

 
Лисичанск
Лисичанск
ФОТО: ARIS MESSINIS | AFP

Подводим итоги 131-го дня военного вторжения России в Украину.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном контроле над Лисичанском и „освобождении“ территории самопровозглашенной ЛНР.

В оккупированном РФ Лисичанске остаются более 10 тысяч мирных жителей, сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
Город покинуло около 90% населения, повреждено 90% инфраструктуры, нет воды и газа, проблемы с электричеством, две трети жилых домов не подлежат восстановлению.

Глава Луганской обладминистрации: украинские войска покинули Лисичанск без потерь
Глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай в интервью Би-би-си заявил, что украинские войска покинули Лисичанск для того, чтобы не допустить окружения и выйти из города без потерь.

Российское минобороны вчера сообщало, что Лисичанск взят в „котел“, то есть окружен со всех сторон.

​​Конференция о восстановлении Украины открылась сегодня в Лугано.

Участвуют делегации из 38 стран, они планируют разработать своего рода план Маршалла. От Украины в Лугано едут глава правительства Денис Шмихаль и глава МИД Дмитрий Кулеба. Владимир Зеленский подключится только по видеосвязи.

Глава ГУР Украины Буданов: референдумы на оккупированных Россией территориях могут пройти 11 сентября

Руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что Россия „готовится“ к проведению „референдумов“ на оккупированных Херсонской и Запорожской областях 11 сентября. Но это не единственный сценарий, рассматриваемый Москвой.

В Белгороде началась массовая эвакуация во всех поликлиниках

Об этом сообщают местные СМИ и уточняют, что этому передовал сигнал воздушной тревоги.


Защита гражданина Великобритании Эйдена Эслина, которого суд самопровозглашенной ДНР приговорил к смертной казни, обжаловала приговор

Эслина признали виновным по статьям о наемничество, насильственном захвате власти, совершении преступления группой лиц и прохождения обучения в целях осуществления террористической деятельности. Защита просит исключить из обвинения две последние статьи, а также прекратить дело в связи с отсутствием состава преступления, пишет „Коммерсант“.

Защита другого британца, приговоренного к смертной казни в ДНР,— Шона Пиннера — попросила заменить наказание на пожизненный срок.

ЕС создаст платформу для координации действий по восстановлению Украины

Европейский Союз создаст платформу для координации действий по восстановлению Украины после войны с Россией, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на конференции в Лугано.

Эта платформа будет использоваться для определения масштабов потерь и потребностей Украины и помощи, которую может оказать ЕС.

Литва передаст Украине беспилотник „Байрактар“
Он стоит более 5 млн евро, и эти средства собрали в виде пожертвований обычные жители страны, на это им понадобилось всего около двух недель.

Боевой дрон получил имя „Ястреб“, и министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас пообещал, что аппарат будет передан Украине в ближайшее время.

В Лисичанске осталось 10% жителей
Об этом заявил сегодня глава Луганской области Украины Сергей Гайдай. По его словам, в городе сейчас остались не более 10 тыс. мирных жителей при довоенном населении в 97-100 тыс. человек.

Напомним, украинская армия покинула Лисичанск после нескольких дней тяжелых боев. Таким образом, все основные населенные пункты Луганской области находятся под контролем российских или пророссийских сил.

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