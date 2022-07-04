Массажные кресла Borealis — наиболее экономичная профилактика проблем со здоровьем
Массажные кресла — это высокотехнологичные машины, имитирующие движения человеческих рук, которые позволяют регулярно и стабильно наслаждаться высококачественным массажем как дома, так и на работе. На сегодняшний день массажные кресла Borealis оздоравливают эстоноземельцев уже более 10 лет.
В Японии, на Тайване и в Южной Корее практически у четверти населения дома есть свое массажное кресло. В отличии от Эстонии, где массаж считается дорогой услугой, в Японии регулярное посещение массажных салонов крайне распространено, а наличие собственного массажного кресла позволяет получать качественный массаж самым доступным и удобным способом. В Эстонии трудолюбие настолько же в почете, как и в Японии. Если в ваши планы входит продолжительная и здоровая жизнь, то следует взять пример с трудолюбивых японцев и инвестировать в свое здоровье. Массажное кресло, безусловно, лучше всего подходит для этой цели позволяя существенно повысить качество собственной жизни весьма экономичным способом.
Массаж в массажном кресле всегда стабильно хорошего качества, им можно наслаждаться чаще в удобном для вас месте и в подходящее время, также массаж в кресле не вызывает дискомфорта, так как проводится в одежде.
Общеизвестно, что массаж обладает множеством чудодейственных свойств. Массаж выводит из организма токсины, улучшает кровообращение, снижает пульс, повышает уровень эндорфинов, уменьшает напряжение, улучшает гибкость, помогает бороться со стрессом, успокаивает.
Одним из положительных свойств массажа является его способность снимать или уменьшать боль. Однако при борьбе с болью важна регулярность сеансов массажа. К сожалению, в большинстве случаев нехватка времени или средств лишает людей возможности ощутить полный эффект от массажа.
Массажное кресло позволяет сделать сеансы массажа более регулярными. Таким образом обладателю кресла откроются все лучшие свойства массажа, а данная услуга станет частью оздоровительной рутины.
От массажа до рефлексотерапии и растяжки
Массажные кресла состоят из роликов и воздушных подушек, благодаря которым происходит имитация движения человеческих рук. Кресла предлагают различные виды массажа, такие как тайский, спортивный, шведский, шиацу-массаж, а также рефлексотерапию. В широком понимании массажные кресла делятся на два вида: L-Track и S-Track. У кресла L-Track невероятно широкий диапазон массажа, который позволяет роликам двигаться вдоль шеи, спины, ягодиц, достигая задней поверхности бедер. S-Track кресла предлагают в добавок к начинающемуся в области шеи массажу также растяжку и скручивания в области талии. Стоит отметить, что без помощи массажного кресла невозможно осуществить столь сильное растяжение.
В зависимости от модели у массажных кресел есть еще множество удивительных функций: 3D-технология для регулировки глубины диапазона роликов, имитирующая невесомость функция помогает снижать пульс и уровень стресса, отдельно возможность массировать стопы и руки, а также функции подогрева и покачивания. Чем лучше модель кресла, тем больше выбор автоматических программ, а также более специфичное их построение. Например, есть отдельные программы для людей, занимающихся сидячей работой, спортсменов, программа расслабления перед сном, программа для ускорения метаболизма и стимуляции организма. В линейке массажных кресел Borealis есть уникальное кресло с 22 автоматическими программами.
Все вышесказанное означает, что каждый член семьи сможет подобрать для себя персональную массажную программу, удовлетворяющую особенности его организма. Если ваша семья состоит из четырех человек, и каждый из вас до сих пор использовал массаж только для профилактики, т. е. раз в месяц или реже, даже самое дешевое массажное кресло окупится примерно через два года. Срок службы массажного кресла достигает десяти, а то и пятнадцати лет при использовании в семейном кругу, а его главным преимуществом является возможность значительно увеличить регулярность массажа. На сегодняшний день в ассортименте Borealis представлено 20 различных моделей массажных кресел, а также широкий спектр массажных устройств меньшего размера, таких как массажер для ног. Такой массажер достаточно компактен, но настолько же эффективен, как и массажер для ног, встроенный в массажное кресло. Массажные кресла Borealis изготовлены из высококачественных материалов и имеют весьма изящный внешний вид – поэтому с легкостью можно подобрать кресло, подходящее для любого домашнего или рабочего интерьера.
Преимущества массажа в массажном кресле
Мы привыкли к тому, что хороший массаж делается руками человека. Но качественное массажное кресло имеет ряд преимуществ перед мануальным массажем. Массаж в массажном кресле всегда стабильно хорошего качества, им можно наслаждаться чаще в удобном для вас месте и в подходящее время, также массаж в кресле не вызывает дискомфорта, так как проводится в одежде. Массажное кресло подходит и для тех членов семьи, чьи движения затруднены из-за возраста или травмы. Для них массажная терапия принесет огромную пользу.
Массажное кресло Borealis имитирует мануальную терапию и совсем не уступает ей. Для сравнения: 20 минут в массажном кресле Borealis эквивалентны ручному массажу длительностью в 90 минут.
Лучшие массажные кресла не уступают мануальному массажу – индустрия массажных кресел давно не является новой областью и работает в тесном сотрудничестве с массажистами и другими специалистами в этой сфере. Массажные кресла Borealis также признаны Эстонским обществом мануальной медицины и хиропрактики.
Позаботься о себе и о своих сотрудниках
Если массажное кресло зачастую приобретается, когда работа в неудобном положении или какая-то травма заставляет вас чувствовать боль, то разумно мыслить проактивно. Тем более что боль, вызванная неудобным рабочим положением, является наиболее распространенным профессиональным заболеванием в Эстонии. Осведомленность компаний о здоровье сегодня возросла, и хотя сотрудники часто не чувствуют необходимости предотвращать проблемы со здоровьем, компании заботятся о предоставлении медицинских услуг своим сотрудникам. Работающий на совесть работник нуждается в полноценном отдыхе. Когда тело находится в постоянном напряжении, в какой-то момент боль даст о себе знать. Несколько сотен массажных кресел Borealis уже заботятся о сотрудниках эстонских предприятий. Кресла также используются как часть физиотерапии, предлагаемой клиентам во время реабилитации.
Массажные кресла Borealis также можно встретить в крупнейших торговых центрах, университетах, спа-центрах, отелях и в Таллиннском аэропорту. Предприятия могут взять кресла в аренду, а также есть возможность приобрести кресло в рассрочку. Вкладывая в свое здоровье сейчас, вы делаете вклад в свое будущее!
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