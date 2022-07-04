Массажные кресла Borealis — наиболее экономичная профилактика проблем со здоровьем

Массажные кресла состоят из роликов и воздушных подушек, благодаря которым происходит имитация движения человеческих рук. Кресла предлагают различные виды массажа, такие как тайский, спортивный, шведский, шиацу-массаж, а также рефлексотерапию. В широком понимании массажные кресла делятся на два вида: L-Track и S-Track. У кресла L-Track невероятно широкий диапазон массажа, который позволяет роликам двигаться вдоль шеи, спины, ягодиц, достигая задней поверхности бедер. S-Track кресла предлагают в добавок к начинающемуся в области шеи массажу также растяжку и скручивания в области талии. Стоит отметить, что без помощи массажного кресла невозможно осуществить столь сильное растяжение.

Массаж в массажном кресле всегда стабильно хорошего качества, им можно наслаждаться чаще в удобном для вас месте и в подходящее время, также массаж в кресле не вызывает дискомфорта, так как проводится в одежде.

В Японии, на Тайване и в Южной Корее практически у четверти населения дома есть свое массажное кресло. В отличии от Эстонии, где массаж считается дорогой услугой, в Японии регулярное посещение массажных салонов крайне распространено, а наличие собственного массажного кресла позволяет получать качественный массаж самым доступным и удобным способом. В Эстонии трудолюбие настолько же в почете, как и в Японии. Если в ваши планы входит продолжительная и здоровая жизнь, то следует взять пример с трудолюбивых японцев и инвестировать в свое здоровье. Массажное кресло, безусловно, лучше всего подходит для этой цели позволяя существенно повысить качество собственной жизни весьма экономичным способом.

В зависимости от модели у массажных кресел есть еще множество удивительных функций: 3D-технология для регулировки глубины диапазона роликов, имитирующая невесомость функция помогает снижать пульс и уровень стресса, отдельно возможность массировать стопы и руки, а также функции подогрева и покачивания. Чем лучше модель кресла, тем больше выбор автоматических программ, а также более специфичное их построение. Например, есть отдельные программы для людей, занимающихся сидячей работой, спортсменов, программа расслабления перед сном, программа для ускорения метаболизма и стимуляции организма. В линейке массажных кресел Borealis есть уникальное кресло с 22 автоматическими программами.

Все вышесказанное означает, что каждый член семьи сможет подобрать для себя персональную массажную программу, удовлетворяющую особенности его организма. Если ваша семья состоит из четырех человек, и каждый из вас до сих пор использовал массаж только для профилактики, т. е. раз в месяц или реже, даже самое дешевое массажное кресло окупится примерно через два года. Срок службы массажного кресла достигает десяти, а то и пятнадцати лет при использовании в семейном кругу, а его главным преимуществом является возможность значительно увеличить регулярность массажа. На сегодняшний день в ассортименте Borealis представлено 20 различных моделей массажных кресел, а также широкий спектр массажных устройств меньшего размера, таких как массажер для ног. Такой массажер достаточно компактен, но настолько же эффективен, как и массажер для ног, встроенный в массажное кресло. Массажные кресла Borealis изготовлены из высококачественных материалов и имеют весьма изящный внешний вид – поэтому с легкостью можно подобрать кресло, подходящее для любого домашнего или рабочего интерьера.

Преимущества массажа в массажном кресле