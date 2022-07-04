Белгородский митрополит призвал прекратить „кровопролитие, которое происходит на украинской земле, но сегодня пришло и в наши дома“

„Сегодня ночью ракеты вооруженных сил Украины поразили в жилых кварталах спящих белгородцев. Среди погибших были жители Харьковской области, которые приехали, чтобы укрыться от войны в мирном Белгороде. Однако, никто не знает ни дня, ни часа, когда наша земная жизнь завершится, никто не ведает, как это произойдет. Мы призываем к сугубой молитве об упокоении усопших и о выздоровлении пострадавших, о прекращении кровопролития, которое происходит на украинской земле, но сегодня пришло и в наши дома. Пора, по слову Священного Писания, „перековать мечи на орала“. Да сохранит Господь всех живущих и дарует мир на земле“.

В ночь на 3 июля в центре Белгорода произошли несколько взрывов, в результате которых были повреждены десятки жилых домов. Минобороны РФ заявило, что украинские военные выпустили по городу три ракеты „Точка-У“, которые были сбыты средствами ПВО. По данным местных властей, из-за обстрела погибли четверо мирных жителей, причем трое из них были гражданами Украины. Очевидцы рассказывали „Медузе“ о пятерых погибших от обстрела.

С начала войны в Украине руководство РПЦ неоднократно критиковали за фактическую поддержку российского вторжения. В своих высказываниях о войне патриарх Кирилл повторяет риторику Кремля об „истреблении людей в Донбассе“, утверждает, что Москва ни на кого не нападала, а также возлагает ответственность за происходящее на зарубежные силы, якобы стравливающие между собой Россию и Украину. Из-за этой позиции Великобритания ввела персональные санкции против Кирилла.