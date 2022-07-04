ВИДЕО | Странное поведение водителя внедорожника на карьере Мяннику заставило отдыхающих вызвать полицию

Звонивший сообщил полиции, что странное поведение водителя может указывать на то, что он нетрезв. К моменту прибытия патруля на место внедорожник с пляжа уехал, однако в социальных сетях распространяется видео, на котором хорошо видны номерные знаки транспортного средства, которое ездит прямо по песчаному берегу, совершая непонятные маневры.