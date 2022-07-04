04.07.2022, 12:32
ВИДЕО | Странное поведение водителя внедорожника на карьере Мяннику заставило отдыхающих вызвать полицию(4)
Звонивший сообщил полиции, что странное поведение водителя может указывать на то, что он нетрезв. К моменту прибытия патруля на место внедорожник с пляжа уехал, однако в социальных сетях распространяется видео, на котором хорошо видны номерные знаки транспортного средства, которое ездит прямо по песчаному берегу, совершая непонятные маневры.
Также звонивший отметил, что водитель Audi из той же компании тоже может быть нетрезвым. Полиция застала водителя Audi на пляже и установила, что он алкоголь не употреблял.