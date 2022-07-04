Глава украинской разведки: война закончится в 2023 году выходом на наши границы

Окончанием войны с Россией должно стать выход Украины на свои пределы в 1991 году. Это может произойти уже в следующем году, считает Буданов.

„В конце года, скажем так, состояние, в котором активные боевые действия достаточно уменьшатся. Но это не будет еще концом, надо правильно понимать то, что я говорю“, - объясняет Буданов.

Начальник украинской разведки заявил, что будет считать концом войны именно „выход на границы по состоянию на 1991 год“.

„Это будет концом этой всей авантюры, которую Россия предприняла“, - отметил Буданов.

На вопрос журналиста, когда может закончиться война и что для этого нужно он ответил: „Следующий год, я так считаю“.

По мнению представителя Украины, Россия не будет использовать ядерное оружие. „Смотрите, с позиции логики разговаривать или выстраивать какую-то мысль, может ли Россия что-то сделать, это вообще ничтожное дело, они не пользуются логикой. Это первое.

Во-вторых, могут ли они использовать? Ну, в теории могут. Но используют ли они это оружие? Нет, не используют, в ближайшее время точно нет.

Я говорил это давно, когда начались эти панические настроения, и сейчас вам говорю. При всей официальной враждебной риторике и заявлений типа „мы сейчас в радиоактивный пепел весь мир сотрем“, они четко понимают, что использование ядерного оружия просто ускорит распад России“.