КОЛОНКА RUSDELFI | Бедный Федотов. Россия пытается копировать СССР в самом худшем

Вратарь сборной России по хоккею Иван Федотов еще в этом году выходил на лед в ностальгическом свитере с надписью СССР, а теперь — по советским законам — при попытке уехать за океан загремел в армию. В ближайший год он будет защищать ворота воинской части в Северодвинске Архангельской области — и то, если очень повезет, как бы на Новую Землю не увезли.

В случае с Федотовым плохо решительно всё. И то, как хоккеиста забрали в армию — с десяток человек без опознавательных знаков, без погон, дежурили около дворца спорта. И то, что его забрали в принципе — профессиональные спортсмены давным давно забыли, что такое армия. И то, что дело было в пятницу, в сезон отпусков, когда до некоторых официальных инстанций не достучаться. И то, что парня забрали в армию с гастритом (играть в хоккей с ним можно, а вот строем ходить — не особо). И то, как красноречиво молчат звезды хоккея — Александр Овечкин (был на концерте „Руки вверх“ в Москве, отказался говорить про Федотова), Сергей Федоров (в 90-м сам сбежал в Америку, сейчас главный тренер ЦСКА, где до последнего играл Федотов) или министр спорта Олег Матицын. Если уж комментатор Дмитрий Губерниев в своем телеграм-канале называет ситуацию словом на букву „П“ и просит разобраться, то есть является главным оппозиционером в этой ситуации, то дело решительно плохо.

А делов-то всего лишь — Федотов отказался играть в КХЛ, решил попробовать свои силы за океаном, где российская вратарская школа по-хорошему тащит: Василевский, Варламов, Самсонов, Шестеркин — всё это топ-вратари лучшей хоккейной лиги мира. Но Федотов к ним пока не примкнет.

Пикантности ситуации добавляет и то, что Иван родился в Финляндии, у его матери финские корни. Он бы мог, как Лео Комаров или Александр Барков взять гражданство этой страны, и никакая Новая Земля ему бы не грозила, но кто ж знал.