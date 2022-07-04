10 000 украинским военным беженцам предлагают бесплатное обучение и языковые курсы

В связи с открытием новых учебных модулей и очередных групп по изучению языка, вице-канцлер Министерства культуры по вопросам культурного разнообразия Пирет Хартман призывает всех работодателей отправлять на эти обучения своих прибывших из-за рубежа работников, которые получили вид или право на жительство, или статус временной защиты в Эстонии. „С возможностью участия иностранцев в программе адаптации может познакомить и порекомендовать любое предприятие, к коллективу которого вскоре присоединится или в котором уже работает иностранец, который недавно прибыл в Эстонию“, — пояснила она.

Предлагая бесплатное обучение по государственной программе адаптации, необходимо учитывать, что в последние годы на эстонских предприятиях в целом резко вырос наем иностранных специалистов. Согласно исследованию программы EAS „Work in Estonia“, количество работодателей, имеющих опыт найма зарубежных работников, увеличилось на треть, а 30% работодателей планируют нанять иностранных специалистов и в следующем году.

В прошлом году государство предложило бесплатное адаптационное обучение по программе адаптации „Settle in Estonia“ более чем 2300 прибывшим в Эстонию иностранцам. Теперь же к разным обучениям, организуемых государством, добавились и два новых модуля, ориентированных на военных беженцев из Украины: 1-дневный тематический модуль и языковой курс уровня А1, продолжительность которого составляет около 3 месяцев. Все работодатели и организации, связанные с украинскими военными беженцами в Эстонии, могут распространять информацию о новых специальных обучениях, чтобы способствовать лучшей адаптации этой целевой группы в Эстонии.

„В порядке первой очереди мы готовы пройти вместе с примерно 10 000 прибывшими в Эстонию украинцами темы, связанные с практическими бытовыми вопросами здешней жизни и предложить языковые курсы, чтобы дать им базовые навыки общения на эстонском языке“, — пояснила Хартман.