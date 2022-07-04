ПРЯМО СЕЙЧАС | На экстренном заседании обсуждается судьба Таллиннской больницы

Заседание проходит посредством видеомоста. В нем принимают участие Сигне Рийсало, которая сейчас исполняет обязанности министра здоровья и труда, председатель Ляэне-Таллиннской больницы Аркадий Попов, председатель правления Ида-Таллиннской больницы Тармо Ваклер, мэр Таллинна Михаил Кылварт, госконтролер Яанар Холм и главный контролер аудиторского отдела госконтроля Инес Матсалу-Нурминен.