На погранпункте Койдула задержали высланного из РФ украинца с поддельным паспортом

2 июля пограничники проверили на погранпункте Лухамаа гражданку Кыргызстана, которая выезжала из Эстонии. Выяснилось, что она 936 дней находилась в шенгенской визовой зоне без законных оснований. Женщине назначили штраф, предписали покинуть страну и запретили въезд на три года.

2 июля на погранпункте Койдула пограничники проверили гражданина Украины 1977 года рождения, которого выслали из Российской Федерации. Предъявленный мужчиной внутренний паспорт имел признаки фальсификации. В отношении мужчины составили запрет на въезд в Эстонии, после чего он подал заявление о предоставлении международной защиты. По решению Тартуского административного суда мужчину поместили в центр временного содержания.

2 июля пограничники проверили на погранпункте Лухамаа гражданку РФ, выезжавшего из Эстонии. Выяснилось, что она находилась в шенгенской визовой зоне без законных оснований 70 дней, из них один день в Эстонии. Женщине назначили штраф, предписали покинуть страну и и запретили въезд на два года.