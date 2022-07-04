Нетрезвый мужчина отправился купаться и утонул

4 июля в 06:09 спасатели вытащили из воды на канале Вяйке-Анне в Тарту мужчину без сознания, которого сразу же попытались оживить. К сожалению, реанимационные мероприятия не увенчались успехом и 58-летнего мужчину признали погибшим.