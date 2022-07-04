04.07.2022, 10:50
Нетрезвый мужчина отправился купаться и утонул
ФОТО: | Ekspress Meedia
Сегодня рано утром в Тарту утонул мужчина.
4 июля в 06:09 спасатели вытащили из воды на канале Вяйке-Анне в Тарту мужчину без сознания, которого сразу же попытались оживить. К сожалению, реанимационные мероприятия не увенчались успехом и 58-летнего мужчину признали погибшим.
На берегу были обнаружены признаки употребления алкоголя.
Спасатели отмечают, что летом большая часть несчастных случаев с тяжелыми последствиями связаны с употреблением алкоголя. Купаться в состоянии опьянения опасно для жизни. В таком состоянии люди склонны переоценивать свои силы и неадекватно относиться к рискам.