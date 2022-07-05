05.07.2022, 20:30
Андрес Паюла: Сергей Гаранжа божился, что выучит эстонский язык. Но в какой-то момент все изменилось(13)
ФОТО: | Ekspress Meedia
Как считает Андрес Паюла, руководивший Таллиннским департаментом образования без малого двадцать лет, в столице невозможно было бы достичь двух целей одновременно: обеспечить переход на эстоноязычное обучение и качественное образование.
Однажды приходит время, когда человек должен сделать шаг к тому, чтобы исполнить свою мечту. Я не скрываю, что уже 25 лет мечтаю о должности директора школы. Год назад я упустил возможность участвовать в конкурсе на должность директора Сауэской государственной гимназии. Работа в Департаменте образования отнимает столько времени и сил, что некогда о себе подумать.