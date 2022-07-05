Андрес Паюла: Сергей Гаранжа божился, что выучит эстонский язык. Но в какой-то момент все изменилось

Однажды приходит время, когда человек должен сделать шаг к тому, чтобы исполнить свою мечту. Я не скрываю, что уже 25 лет мечтаю о должности директора школы. Год назад я упустил возможность участвовать в конкурсе на должность директора Сауэской государственной гимназии. Работа в Департаменте образования отнимает столько времени и сил, что некогда о себе подумать.

Я очень люблю детей, и мне очень нравится учить. Директор школы — это человек, который реально, на практике, может осуществить перемены, предложить решения, в которых нуждается образование. Дети, что немаловажно, непосредственны, они дарят радость! Кроме того, хочу попробовать, в каком объеме можно использовать в школе современные возможности. У меня очень много задумок. Например, часто звучат упреки, что у учителей мало свободного времени. Наверняка можно сделать так, чтоб этого времени стало больше.