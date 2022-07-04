Omniva инвестирует 40 миллионов евро в строительство современного сортировочного терминала

„Учитывая перспективы интернет-торговли и связанной с этим логистики посылочных отправлений, мы считаем эту инвестицию весьма своевременной. Во-первых, новая сортировочная линия позволит оптимизировать и повысить эффективность бизнес-процессов, ещё больше повышая качество оказываемых услуг и расширяя их доступность для наших клиентов. Во-вторых, новый терминал усилит позицию Omniva в качестве логистического партнёра во всех странах Балтии, а также улучшит условия труда работников и сэкономит природные ресурсы“, – подчеркнул член правления Omniva Хейки Раадик.

Новый терминал и офисные помещения будут расположены в Литве, в свободной экономической зоне Каунаса, их площадь составит 21 000 квадратных метров, что по размерам сопоставимо с тремя футбольными стадионами.

Около 10 миллионов из общей суммы будет инвестировано в сортировочную линию Equinox Europe, которая является самой современной на рынке и способна автоматически сортировать до 15 тысяч отправлений в час. Новая линия будет обрабатывать также международные отправления Omniva, поступающие в страны Балтии из Западной Европы, Китая и других стран. Технологически инновационная сортировочная линия поможет исключить возможные человеческие ошибки, в результате чего отправления будут доставляться клиентам быстрее.

„Мы являемся лидером по числу отправлений в посылочные автоматы в странах Балтии и входим в тройку фаворитов среди торговых марок. Экономика переживает сейчас стадию турбулентности, но мы уверены, что инвестиция совершается своевременно и нацелена на наши долгосрочные планы на отечественных рынках, чтобы быть как можно ближе к нашим клиентам“, – добавил Раадик. В 2021 году Omniva доставила своим клиентам в странах Балтии 24 миллиона посылок через посылочные автоматы. В общей сложности у Omniva имеется 937 посылочных автоматов в странах Балтии, из них 287 – в Эстонии, 300 – в Латвии и 350 – в Литве, при этом их число постоянно растёт.

Работы по строительству нового терминала с установкой новой сортировочной линии планируется завершить в первом квартале 2024 года.