Кубок Стэнли по ошибке доставили гей-паре

„Я был первым, кто увидел машину, припаркованную у нашего дома. Человек открыл багажник, я увидел чемодан и узнал его, потому что смотрел финальные матчи [Кубка Стэнли]. В шутку сказал: „Это Кубок Стэнли?“ А он говорит: „Да!“ — рассказал Руденко KUSA.

Выяснилось, что Ландескуг живет в том же районе, что и пара, и у него похожий адрес, пишет Sports.ru.

„Они отличаются всего на одну цифру. Из-за этой цифры нам повезло!“ — сказал Карблер.

Пара сказала, что хранители Кубка Стэнли были очень дружелюбны и позволили им провести несколько минут с трофеем.

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