Новости Эстонии
04.07.2022, 08:55

Уходящий в отставку глава Департамента образования получит почти 30 000 евро

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Haridusameti juht Andres Pajula
Haridusameti juht Andres Pajula
ФОТО: Kiur Kaasik | Ekspress Meedia

Дорабатывающий последние дни в должности заведующего таллиннским Департаментом образования Андрес Паюла после добровольного ухода с должности получит от города компенсацию в размере 29 400 евро, сообщает RusERR.

Такое распоряжение утвердила столичная городская управа, принявшая во внимание то, что Паюла руководил департаментом более 19 лет.

Чиновник получит выходное пособие в размере 6 месячных окладов. Также ему полагается компенсация за неиспользованные дни отпуска.

Сейчас в Таллинне проходит открытый конкурс на замещение должности заведующего Департаментом образования.


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