04.07.2022, 08:55
Уходящий в отставку глава Департамента образования получит почти 30 000 евро(5)
ФОТО: | Ekspress Meedia
Дорабатывающий последние дни в должности заведующего таллиннским Департаментом образования Андрес Паюла после добровольного ухода с должности получит от города компенсацию в размере 29 400 евро, сообщает RusERR.
Такое распоряжение утвердила столичная городская управа, принявшая во внимание то, что Паюла руководил департаментом более 19 лет.
Чиновник получит выходное пособие в размере 6 месячных окладов. Также ему полагается компенсация за неиспользованные дни отпуска.
Сейчас в Таллинне проходит открытый конкурс на замещение должности заведующего Департаментом образования.