Уходящий в отставку глава Департамента образования получит почти 30 000 евро

Такое распоряжение утвердила столичная городская управа, принявшая во внимание то, что Паюла руководил департаментом более 19 лет.

Чиновник получит выходное пособие в размере 6 месячных окладов. Также ему полагается компенсация за неиспользованные дни отпуска.

Сейчас в Таллинне проходит открытый конкурс на замещение должности заведующего Департаментом образования.



