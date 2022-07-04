Глава МОК Томас Бах посетил Украину и встретился с Зеленским: позиция по российским спортсменам остается неизменной

„Позиция не допускать российских и белорусских спортсменов остается неизменной. Время для того, чтобы снимать эти запреты, еще не наступило“, – заявил Бах.

Зеленский в свою очередь поблагодарил МОК, который решил увеличить фонд для поддержки украинских спортсменов с 2,5 млн долларов до 7,5 млн, пишет Sports.ru.

„Мы поддерживаем украинских олимпийцев таким образом, чтобы мы смогли увидеть на Олимпийских играх 2024 года в Париже и на зимних Олимпийских играх в Милане 2026 года мощную, успешную, гордую национальную сборную“, – добавил глава МОК.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ВКонтакте, Одноклассниках или Twitter.



