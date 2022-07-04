Авария на парковке: молодую женщину придавило дверью

Вчера, в 15.30, на парковке на улице Нийду в Пярну произошел следующий инцидент. Находившаяся за рулем Volvo S40 20-летняя женщина наклонилась к пассажирской двери, чтобы открыть электроуправляемые окна. При включении зажигания двигатель завелся, и автомобиль начал движение. Автомобиль, преодолев бордюр парковки, выехал на газон, где с правой стороны от автомобиля находился столб уличного освещения. Дверь автомобиля, когда он проезжал мимо столба, закрылась, и женщину зажало между дверью и дверной стойкой. Автомобиль продолжил движение и остановился на газоне.