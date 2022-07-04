В Турции задержали российское судно с зерном. Власти выяснят, не было ли оно украдено

Как утверждает посол Украины в Турции Василий Боднар, турецкие следователи намерены выяснить происхождение зерна и определить, не было ли оно украдено.

Ранее в украинском МИДе сообщили, что на „Жибек Жолы“, вышедшем из порта Бердянска в Запорожской области, перевозили 4,5 тысячи тонн зерна, принадлежавшего Украине.

„Настоящее время“ пишет, что задержанный грузовоз принадлежит казахстанской компании KTZ Express, но арендован российской компанией Green-Line.

Источник ТАСС рассказал, что сухогруз с 1 июля ждал разрешения властей Турции на заход в порт Карасу, но так его и не получил.