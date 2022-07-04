04.07.2022, 07:32
В Таллинне неизвестный на погрузчике устроил аварию и сбежал: пассажир в больнице
ФОТО: | Õhtuleht
Сегодня около 01:05 возле Пальяссааре теэ, 40 в Таллинне произошла авария, в которой пострадал человек.
По предварительным данным, водитель вилочного погрузчика при выезде со двора на улицу не справился с управлением, в результате чего транспортное средство перевернулось.
Водитель скрылся с места происшествия. Его личность пока не установлена. Пассажир — 29-летний мужчина — был доставлен в Северо-Эстонскую региональную больницу.