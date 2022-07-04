ЧП и криминал
04.07.2022, 07:32

В Таллинне неизвестный на погрузчике устроил аварию и сбежал: пассажир в больнице

 
Фото носит иллюстративный характер
Фото носит иллюстративный характер
ФОТО: Erki Parnaku | Õhtuleht

Сегодня около 01:05 возле Пальяссааре теэ, 40 в Таллинне произошла авария, в которой пострадал человек.

По предварительным данным, водитель вилочного погрузчика при выезде со двора на улицу не справился с управлением, в результате чего транспортное средство перевернулось.

Водитель скрылся с места происшествия. Его личность пока не установлена. Пассажир — 29-летний мужчина — был доставлен в Северо-Эстонскую региональную больницу.

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