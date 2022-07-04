„Мы ж не украинцы, не враги народа!“ Как приграничный Белгород переживает последствия вчерашнего обстрела

Дальше по улице — снова красно-белая лента, она окружает еще один частный дом с выбитыми окнами и сорванным шифером. Перед лентой — толпа. Сложив руки за спиной, из стороны в сторону качается мальчик в голубой футболке с буквой Z на груди. Полицейский застенчиво бродит по периметру оцепления и встает с краю. Когда кто-то достает телефон, он негромко чеканит: „Съемка данного объекта в настоящее время запрещена“.

По двору ходят полицейские и сотрудники МЧС, пока рабочие — на них нет специальной формы — с громким лязгом бросают в мусорный контейнер стекла. Из подъезда одного из поврежденных многоквартирных домов выходят двое мужчин — на одном синяя жилетка спасательной службы, в руках у другого — блокнот.

О ночных взрывах белгородец знает только „со слов“. „„Точку-У“ сбили. Кусок упал на дом. Трое погибли. Вроде как четвертого откопали. С Харькова“, — пересказывает он. И признается: „Страшно, но что делать?“ А на вопрос, собирается ли теперь уехать из города, отвечает сухо: „Видно будет“.

Полицейский „Форд“ перекрыл въезд на улицу Маяковского. Во дворе одной из соседних многоэтажек лежит груда треснувших, вырванных с корнем оконных рам. А на первом этаже мужчина с голым торсом оклеивает пластиковой пленкой свой балкон. „Это не мои, — говорит он корреспонденту, кивая на рамы под балконом, — Это выше“.

Серия взрывов в Белгороде, утверждает министерство обороны РФ, была „преднамеренным ударом“ ВСУ баллистическими ракетами „Точка-У“ с кассетными боеприпасами. По официальной версии, средства ПВО уничтожили все три ракеты в воздухе, но обломки одной из них упали на жилой дом по улице Маяковского. В результате погибли люди, в том числе четверо граждан Украины. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту обстрела города.

Рядом с импровизированным мемориалом — многоэтажный дом, окруженный красно-белыми лентами МЧС. Оконные рамы в нем теперь пустые. Нет и стоявшего раньше по соседству частного дома — от него остались только обломки. Следующий дом — тоже частный — поврежден меньше; у него нет только крыши.

На обочине, у выезда с улицы Маяковского в Белгороде, лежат охапки живых цветов. Сюда горожане несут их с утра — в память о погибших в результате ночного обстрела.

„Очень болезненно“, — рассказывает о том, как пережила эту ночь, корреспонденту женщина, сидящая на скамейке неподалеку. Добавляет: „Вы же это не пережили!“ И эмоционально объясняет, почему не видит смысла, куда-либо уезжать из Белгорода: „Вы думаете, не догонит? Люди с Харькова приехали — догнались! А вы спрашиваете „уехать“».

„Остались в живых только мама и брат“

Обломки „Точки-У“, которую по утверждению российских властей сбили ПВО и которую обсуждают белгородцы, ночью 3 июля попали в частный дом на улице Маяковского, 25. В это время в доме находились семь человек, включая четверых беженцев из Харьковской области. Выжили только двое, говорит родственница погибших Илона (она попросила не указывать ее фамилию).

„Я спала, когда мне позвонил папа где-то в четыре утра, — вспоминает Илона, которая сейчас живет в Воронеже. — Он был с братом в больнице — у того осколок в глазу, его оперировали. Сказал, что снаряд взорвался во дворе в доме мамы. Когда я дозвонилась до мамы, она сказала, что мой отчим Артем (имя изменено) и вся его семья погибли. Остались в живых только мама и брат“.

Артем переехал в Россию из Украины несколько лет назад. Год назад он получил российское гражданство, а после начала войны вывез из Харькова свою семью — бывшую жену, тещу, сына и дочь. Их поселили в пристроенном к дому флигеле. Ночью 3 июля, когда прогремел первый взрыв, мама и брат Илоны остались дома, а Артем вышел проверить семью. После еще нескольких взрывов мать Илоны выбежала на улицу за мужем. Тот укрыл ее от осколков собой, а сам получил сквозное ранение.

„Когда отчим прибежал к флигелю, его уже не было: пристройка была снесена под чистую, — рассказывает Илона. — Людей сейчас собирают по частям. В итоге погиб отчим и вся его семья — пять человек. От дома ничего не осталось — чистое поле за забором. Не знаю, почему власти говорят только о четырех. Из всех тел целым было только тело Артема — остальных собирают по частям“.