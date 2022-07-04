ВИДЕО | На Гран-при „Формулы -1“ в Великобритании произошла страшная авария

На Гран-при Великобритании Формулы-1, начало гонки было омрачено крупной аварией. Макс Ферстаппен, стартовавший с поула, возглавил гонку. Но сразу вслед за ним произошла авария с участием пяти гонщиков.

В неё угодили Джордж Расселл (“Мерседес“), Гуаньюй Чжоу (“Альфа Ромео“), Юки Цунода (“Альфа Таури“), Эстебан Окон (“Альпин) и Алекс Албон (“Уильямс“). После этого был вывешен красный флаг.

Сильнее всех пострадал китайский гонщик. Болид Чжоу развернуло и опрокинуло вверх дном. Он проехал по асфальтированной зоне и гравию, после чего подскочил и врезался в ограждение.

К счастью, Гуанью избежал смертельных травм. Китайский пилот на носилках был доставлен в медицинский центр. В команде гонщика подтвердили, что он находится в сознании. Информации о полученных им травмах пока нет.

В результате этой аварии гран-при Сильверстоуна также было досрочно закончено для Албона и Расселла. А Окон и Цунода с поврежденными болидами сумели добраться до боксов.