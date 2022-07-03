03.07.2022, 20:26
При стрельбе в Копенгагене ранены несколько человек
ФОТО: | AFP
К месту стрельбы в торговом центре Field's в датской столице стянуты значительные силы полиции. Стражи порядка сообщили о задержании одного человека, пишет DW.
В результате стрельбы в торговом центре Field's в Копенгагене несколько человек получили ранения. Такие данные полиция датской столицы сообщает вечером воскресенья, 3 июля. На месте инцидента присутствует большое количество стражей порядка. Полицейские призвали жителей избегать появления в районе.
Власти города и экстренные службы на момент публикации не привели данных о количестве стрелков, смертельных исходах и задержаниях.