При стрельбе в Копенгагене ранены несколько человек

В результате стрельбы в торговом центре Field's в Копенгагене несколько человек получили ранения. Такие данные полиция датской столицы сообщает вечером воскресенья, 3 июля. На месте инцидента присутствует большое количество стражей порядка. Полицейские призвали жителей избегать появления в районе.