Студентка из России пожаловалась, что не может приехать на экзамен в чешский университет „из-за политической ситуации“. Профессор дал ей совет — „свергнуть“ Путина
28 февраля 2022 года, на пятый день полномасштабной войны в Украине, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала о том, что российских студентов стали отчислять „из вузов Франции, Чехии, Бельгии и других государств Европы в связи с ситуацией на Украине“. Информация о массовых отчислениях не подтвердилась, а многие зарубежные вузы выразили поддержку российским студентам. Все же некоторые россияне действительно столкнулись со сложностями в получении образования за границей. Например, Тартуский университет в Эстонии перестал принимать заявки от абитуриентов из России. А Чехия ограничила возможность обучения россиян (а также белорусов) в университетах по техническим специальностям.
Студентка одного из чешских вузов — Остравского университета — рассказала „Медузе“ о конфликте с преподавателем Мареком Элиашем. Когда она пожаловалась, что не может приехать на сессию в Чехию из России „из-за политической ситуации“, преподаватель посоветовал сначала „свергнуть“ Владимира Путина. Рассказываем о позициях обеих сторон.
Александра (имя изменено по ее просьбе, — прим. „Медузы“) учится на биолога в Остравском университете и оканчивает первый курс. Эту специальность она выбрала сразу после школы. Сначала девушка поступила в один из московских университетов, но уже на первом курсе забрала документы — по ее словам, из-за „низкого качества образования“ — и захотела поступить в европейский вуз.
„Решила [поступать в университет] в Чехии, потому что там есть бесплатное образование и язык достаточно легкий, чтобы выучить за год, в отличие от других европейских языков“, — объясняет она „Медузе“.
Александра прошла конкурс на бесплатное место в Остравском университете и приступила к учебе осенью 2021 года. После окончания бакалавриата она не планировала оставаться в Чехии. „Были планы получить европейское образование и уехать в любую другую страну. В идеале хотелось бы поступить в магистратуру в Ирландии или Германии“, — рассказывает Александра.
Первые полгода из-за ограничений в связи с пандемией коронавируса студентка провела в России, лекции проходили онлайн. В январе Александра полетела в Чехию на сессию. Но после сдачи экзаменов у нее ухудшилось психическое состояние, и уже в феврале она вернулась в Россию, чтобы пойти к своему лечащему врачу (о заболевании Александра „Медузе“ рассказывать не стала). Снова поехать в Чехию девушка планировала в апреле.
А 28 февраля, на пятый день вторжения России в Украину, Александра и другие студенты получили два письма из Остравского университета (оба письма есть в распоряжении „Медузы“). В первом проректор Рената Томешкова писала, что университет „однозначно поддерживает Украину, осуждает нападение и работает, чтобы помогать жителям и студентам из Украины“. Томешкова также призвала помогать и российским студентам, несогласным с войной. „Все люди доброй воли заслуживают уважения и понимания, поэтому давайте не разделяться и вместе помогать“, — написала она.
Второе письмо пришло от Магдалены Дивиновой из центра консультирования и карьеры Остравского университета. „Если вам нужна какая-нибудь помощь, утешение или юридическая, социальная, психологическая поддержка, свяжитесь с нами“, — обратилась Дивинова к студентам из Украины, Беларуси и России. Заявление о помощи украинским студентам, пострадавшим от войны, также есть на сайте университета (о студентах из России и Беларуси в нем не говорится).
В начале апреля чешские власти отменили коронавирусные ограничения на въезд в страну. И Александра теперь могла продолжать обучение очно. Но билеты из Москвы в Прагу (оттуда до Остравы еще почти 350 километров), говорит она, стоили дорого. А потому студентка решила подождать до мая, когда начнется сессия. Но ситуация не сильно изменилась: по словам Александры, билеты на самолет до Праги в одну сторону стоили 60–80 тысяч рублей, а со всеми пересадками дорога заняла бы 30–40 часов. Зимой она покупала билеты в два раза дешевле.
Еще одной причиной не ехать стало отключение банка Александры от SWIFT-переводов и блокировка российских карт. По словам Александры, она обращалась за советом к юристу Остравского университета, когда поняла, что не сможет оплатить студенческое общежитие, но так и не получила ответа. Предоставил ли университет помощь другим студентам, девушка не знает.
Совета по поводу сдачи сессии Александра попросила и в учебном офисе. Ей порекомендовали попросить лично преподавателей перенести экзамены на август или принять их онлайн. В письме из университета (его скриншот есть в распоряжении „Медузы“) также говорится, что, если сдать экзамены до конца августа не получится, срок закрытия академической задолженности может быть продлен.
Александра рассказывает, что сразу отправила письма своим преподавателям с вопросом, что ей делать с экзаменами по их предметам, если она не может вернуться в Остраву из-за, как она написала, „политической ситуации“. Студентка добавила, что уехала в Россию в феврале из-за проблем со здоровьем.
Один преподаватель отказал Александре в дистанционной сдаче экзамена без объяснения причины. Еще один согласился перенести экзамен на август, трое разрешили сдать экзамены по их предметам онлайн.
Более развернутый ответ студентка получила от профессора департамента биологии и экологии естественно-научного факультета Марека Элиаша (письмо есть в распоряжении „Медузы“):
„Решение предполагает спровоцировать политический переворот в вашей стране, свергнуть этого ублюдка Путина, немедленно прекратить агрессию против Украины. <…> Когда в Украине приходится умирать невинным мирным жителям и тысячи из них жертвуют своими жизнями, защищаясь от вашего варварского нападения, вам, гражданам России, придется пережить некоторый дискомфорт. Наведите порядок в вашей стране, даже если это означает риск провести какое-то время в тюрьме. Это ничто по сравнению с катастрофой, которую вы совершаете в Украине.
С уважением, Марек Элиаш“
Александра сочла письмо „откровенно дискриминационным“ и не ответила на него. „Смысл говорить что-то лично, если человек такое пишет при первом общении? Я ему объясняю, что я [вынужденно нахожусь] в России и не могу приехать [на сессию], и он настолько неадекватно реагирует, обвиняет меня во всех человеческих грехах, — возмущается она. — Он даже не знает моих политических взглядов“. Говорить о них, как и о своем отношении к войне, с „Медузой“ Александра отказалась.
„На сайте университета указаны только мое имя, фамилия, курс и страна — и из этого он [профессор Элиаш] делает выводы. Иронично, но если попаду в тюрьму, то подавно не смогу сдать экзамен, потому что Чехия не выдает визы людям с непогашенной судимостью“, — добавляет она.
Александра написала в учебный офис о том, что боится получить от профессора Элиаша оценку не за свои знания, а за гражданство, даже если найдет способ приехать на экзамен. В учебном офисе ответили коротко: „Не думаем, что преподаватель будет оценивать ваши знания по гражданству. Чтобы перейти на второй год, вам нужно [набрать] в общей сложности 48 кредитов за первый год обучения“.
Последний день сдачи по предмету „биоразнообразие простейших и грибов“ был 21 июня. Александра на экзамен не приехала.
Профессор Марек Элиаш заявил „Медузе“, что не считает свою позицию дискриминационной по отношению к российской студентке.
„Физическое присутствие на экзамене [по моему предмету] является обязательным для любого студента — русского или американца, — говорит Элиаш. — Экзамен по биоразнообразию простейших и грибов предполагает письменный тест. Нет никакой другой реальной возможности обеспечить справедливость и равные условия [во время сдачи экзамена] для всех студентов. Как кто-то мог бы быть уверен, что [на письменном тесте] Александре не помогают другие люди, что она не использует внешние ресурсы?“
Профессор вспомнил, что только дважды делал исключение — для людей с серьезными проблемами со здоровьем. Он принял экзамен устно по Zoom у студента с мышечной дистрофией, который передвигался при помощи электрической инвалидной коляски и не мог писать. У другого студента Элиаша было расстройство аутистического спектра и сложности с выражением мыслей в письменной форме. В обоих случаях диагнозы студентов подтверждали документы.
„Я считаю, что Александра не является физически или умственно ограниченной, чтобы к ней относились по-особому“, — говорит Элиаш. Предоставив Александре специальные условия для сдачи экзамена, считает профессор, он будет несправедлив по отношению к другим студентам и вряд ли таким образом выразит свою солидарность с россиянкой.
В переписке с „Медузой“ Элиаш также подчеркнул, что не знает, как Александра относится к российской агрессии в Украине. Если она открыто ее осуждает, то он был бы „абсолютно счастлив“ помочь ей, — но, по его словам, ей стоило попросить об этой помощи соответствующим образом. „Например, я мог бы помочь ей деньгами, чтобы покрыть расходы на поездку из России в Остраву, поскольку в настоящее время это непозволительно дорого для нее“, — пишет Элиаш. В переписке Александры с Элиашем, скриншоты которой есть в распоряжении „Медузы“, студентка не назвала конкретную причину, по которой не может приехать в Чехию (дорогие билеты), а написала только: „из-за политической ситуации“.
„Если присутствие студента на экзамене обязательно и если Александра не может вернуться в Остраву из-за „политической ситуации“ (ее слова), то по логике вещей единственный способ решить проблему — изменить политическую ситуацию!“ — объясняет свою позицию Марек Элиаш. И добавляет, что „глубоко разочарован пассивной реакцией российского общества на зверства, которые его государство творит в Украине“.
„Они должны чем-то рискнуть, чтобы их не исключили из круга цивилизованных наций!“ — говорит о россиянах Элиаш. В пример он приводит бывшего президента Чехии Вацлава Гавела, который несколько лет провел в тюрьме из-за своих политических взглядов. „И были десятки других таких людей, которые страдали в тюрьмах (или даже умирали!) во времена, когда коммунистическое правительство, поддерживаемое Советским Союзом, терзало нашу страну“, — вспоминает преподаватель.
Глава департамента биологии и экологии доцент Алеш Дольны прочитал письмо Элиаша и сказал „Медузе“, что его мнение о вторжении России в Украину „не играет никакой роли“ и не скажется на требованиях к Александре или оценке ее знаний. „Как заведующий кафедрой могу заверить, что профессор Элиаш справедлив и беспристрастен и предъявляет одинаковые требования ко всем студентам в соответствии с программой курса“, — уверен Дольны.
О Мареке Элиаше положительно отзывается еще один его коллега, профессор Зденек Дюриш, также обучающий Александру. По его словам, Элиаш „сильно переживает из-за трагических событий на востоке Европы“ и, видимо, писал письмо под глубоким впечатлением от них. В то же время Дюриш не считает, что следовало писать студентке „свергнуть ублюдка Путина“ и „спровоцировать переворот в России“. По его мнению, вопрос с экзаменом можно было решить, „не задевая политических вопросов“. „Александра — наша студентка. Мы приняли ее, и желательно было ей помочь. Видимо, в этом случае она была дискриминирована“, — добавляет Зденек Дюриш.
„Профессор Элиаш должным образом ответил на вопрос студентки об условиях экзамена, которые одинаковы для всех студентов, независимо от национальности“, — сообщила „Медузе“ пресс-секретарь Остравского университета Люси Фремрова. Добавив, что „гражданская позиция“ профессора совпадает с позицией руководства университета.
„Что можно поделать, если руководство считает, что это приемлемые высказывания? Может быть, это и не повлияет на оценку, но проверять после его [Марека Элиаша] письма желанием не горю“, — комментирует позицию руководства вуза Александра.
Люси Фремрова предложила Александре взять академический отпуск, не уточнив, на какой срок. Студентка рассматривает такой вариант и уже подала запрос на отпуск, но пока не получила ответа из учебного офиса.
По словам Александры, академический отпуск в ее ситуации возможен только на полгода, то есть до января 2023 года. К тому времени вернуться в Остраву она не сможет: ее виза закончится, новую получить будет невозможно, так как Чехия запретила выдачу виз россиянам как минимум до марта 2023-го.
„Если мне откажут в „академе“ либо если я пойму, что не смогу получить визу, то поступлю в университет в России на другую специальность. На какую, пока не могу сказать“, — говорит Александра.