Студентка из России пожаловалась, что не может приехать на экзамен в чешский университет „из-за политической ситуации“. Профессор дал ей совет — „свергнуть“ Путина

А 28 февраля, на пятый день вторжения России в Украину, Александра и другие студенты получили два письма из Остравского университета (оба письма есть в распоряжении „Медузы“). В первом проректор Рената Томешкова писала, что университет „однозначно поддерживает Украину, осуждает нападение и работает, чтобы помогать жителям и студентам из Украины“. Томешкова также призвала помогать и российским студентам, несогласным с войной. „Все люди доброй воли заслуживают уважения и понимания, поэтому давайте не разделяться и вместе помогать“, — написала она.

Первые полгода из-за ограничений в связи с пандемией коронавируса студентка провела в России, лекции проходили онлайн. В январе Александра полетела в Чехию на сессию. Но после сдачи экзаменов у нее ухудшилось психическое состояние, и уже в феврале она вернулась в Россию, чтобы пойти к своему лечащему врачу (о заболевании Александра „Медузе“ рассказывать не стала). Снова поехать в Чехию девушка планировала в апреле.

Александра прошла конкурс на бесплатное место в Остравском университете и приступила к учебе осенью 2021 года. После окончания бакалавриата она не планировала оставаться в Чехии. „Были планы получить европейское образование и уехать в любую другую страну. В идеале хотелось бы поступить в магистратуру в Ирландии или Германии“, — рассказывает Александра.

„Решила [поступать в университет] в Чехии, потому что там есть бесплатное образование и язык достаточно легкий, чтобы выучить за год, в отличие от других европейских языков“, — объясняет она „Медузе“.

Александра (имя изменено по ее просьбе, — прим. „Медузы“) учится на биолога в Остравском университете и оканчивает первый курс. Эту специальность она выбрала сразу после школы. Сначала девушка поступила в один из московских университетов, но уже на первом курсе забрала документы — по ее словам, из-за „низкого качества образования“ — и захотела поступить в европейский вуз.

Студентка одного из чешских вузов — Остравского университета — рассказала „Медузе“ о конфликте с преподавателем Мареком Элиашем. Когда она пожаловалась, что не может приехать на сессию в Чехию из России „из-за политической ситуации“, преподаватель посоветовал сначала „свергнуть“ Владимира Путина. Рассказываем о позициях обеих сторон.

Один преподаватель отказал Александре в дистанционной сдаче экзамена без объяснения причины. Еще один согласился перенести экзамен на август, трое разрешили сдать экзамены по их предметам онлайн.

Александра рассказывает, что сразу отправила письма своим преподавателям с вопросом, что ей делать с экзаменами по их предметам, если она не может вернуться в Остраву из-за, как она написала, „политической ситуации“. Студентка добавила, что уехала в Россию в феврале из-за проблем со здоровьем.

Совета по поводу сдачи сессии Александра попросила и в учебном офисе. Ей порекомендовали попросить лично преподавателей перенести экзамены на август или принять их онлайн. В письме из университета (его скриншот есть в распоряжении „Медузы“) также говорится, что, если сдать экзамены до конца августа не получится, срок закрытия академической задолженности может быть продлен.

Еще одной причиной не ехать стало отключение банка Александры от SWIFT-переводов и блокировка российских карт. По словам Александры, она обращалась за советом к юристу Остравского университета, когда поняла, что не сможет оплатить студенческое общежитие, но так и не получила ответа. Предоставил ли университет помощь другим студентам, девушка не знает.

В начале апреля чешские власти отменили коронавирусные ограничения на въезд в страну. И Александра теперь могла продолжать обучение очно. Но билеты из Москвы в Прагу (оттуда до Остравы еще почти 350 километров), говорит она, стоили дорого. А потому студентка решила подождать до мая, когда начнется сессия. Но ситуация не сильно изменилась: по словам Александры, билеты на самолет до Праги в одну сторону стоили 60–80 тысяч рублей, а со всеми пересадками дорога заняла бы 30–40 часов. Зимой она покупала билеты в два раза дешевле.

Второе письмо пришло от Магдалены Дивиновой из центра консультирования и карьеры Остравского университета. „Если вам нужна какая-нибудь помощь, утешение или юридическая, социальная, психологическая поддержка, свяжитесь с нами“, — обратилась Дивинова к студентам из Украины, Беларуси и России. Заявление о помощи украинским студентам, пострадавшим от войны, также есть на сайте университета (о студентах из России и Беларуси в нем не говорится).

Александра написала в учебный офис о том, что боится получить от профессора Элиаша оценку не за свои знания, а за гражданство, даже если найдет способ приехать на экзамен. В учебном офисе ответили коротко: „Не думаем, что преподаватель будет оценивать ваши знания по гражданству. Чтобы перейти на второй год, вам нужно [набрать] в общей сложности 48 кредитов за первый год обучения“.

„На сайте университета указаны только мое имя, фамилия, курс и страна — и из этого он [профессор Элиаш] делает выводы. Иронично, но если попаду в тюрьму, то подавно не смогу сдать экзамен, потому что Чехия не выдает визы людям с непогашенной судимостью“, — добавляет она.

Александра сочла письмо „откровенно дискриминационным“ и не ответила на него. „Смысл говорить что-то лично, если человек такое пишет при первом общении? Я ему объясняю, что я [вынужденно нахожусь] в России и не могу приехать [на сессию], и он настолько неадекватно реагирует, обвиняет меня во всех человеческих грехах, — возмущается она. — Он даже не знает моих политических взглядов“. Говорить о них, как и о своем отношении к войне, с „Медузой“ Александра отказалась.

„Решение предполагает спровоцировать политический переворот в вашей стране, свергнуть этого ублюдка Путина, немедленно прекратить агрессию против Украины. <…> Когда в Украине приходится умирать невинным мирным жителям и тысячи из них жертвуют своими жизнями, защищаясь от вашего варварского нападения, вам, гражданам России, придется пережить некоторый дискомфорт. Наведите порядок в вашей стране, даже если это означает риск провести какое-то время в тюрьме. Это ничто по сравнению с катастрофой, которую вы совершаете в Украине.

„Физическое присутствие на экзамене [по моему предмету] является обязательным для любого студента — русского или американца, — говорит Элиаш. — Экзамен по биоразнообразию простейших и грибов предполагает письменный тест. Нет никакой другой реальной возможности обеспечить справедливость и равные условия [во время сдачи экзамена] для всех студентов. Как кто-то мог бы быть уверен, что [на письменном тесте] Александре не помогают другие люди, что она не использует внешние ресурсы?“

Профессор вспомнил, что только дважды делал исключение — для людей с серьезными проблемами со здоровьем. Он принял экзамен устно по Zoom у студента с мышечной дистрофией, который передвигался при помощи электрической инвалидной коляски и не мог писать. У другого студента Элиаша было расстройство аутистического спектра и сложности с выражением мыслей в письменной форме. В обоих случаях диагнозы студентов подтверждали документы.

„Я считаю, что Александра не является физически или умственно ограниченной, чтобы к ней относились по-особому“, — говорит Элиаш. Предоставив Александре специальные условия для сдачи экзамена, считает профессор, он будет несправедлив по отношению к другим студентам и вряд ли таким образом выразит свою солидарность с россиянкой.

В переписке с „Медузой“ Элиаш также подчеркнул, что не знает, как Александра относится к российской агрессии в Украине. Если она открыто ее осуждает, то он был бы „абсолютно счастлив“ помочь ей, — но, по его словам, ей стоило попросить об этой помощи соответствующим образом. „Например, я мог бы помочь ей деньгами, чтобы покрыть расходы на поездку из России в Остраву, поскольку в настоящее время это непозволительно дорого для нее“, — пишет Элиаш. В переписке Александры с Элиашем, скриншоты которой есть в распоряжении „Медузы“, студентка не назвала конкретную причину, по которой не может приехать в Чехию (дорогие билеты), а написала только: „из-за политической ситуации“.