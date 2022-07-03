ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (130-й день) | Ночью нанесен удар по Белгороду. ВСУ подтвердили сдачу Лисичанска

Взрывами в Белгороде повреждены десятки жилых домов, есть погибшие. По предварительной информации, повреждены 11 многоквартирных домов и не менее 39 частных жилых домов, при этом пять из них разрушены полностью. Двое пострадавших были доставлены в больницу: 10-летний ребенок и мужчина в тяжелом состоянии. По Белгороду, областному центру России, лежащему всего в 25 км от украинской границы, около 3 часов ночи 3 июля были нанесены ракетные удары. Об этом сообщил телеграм-канал „Украина 24“. По информации местного руководства, в результате удара 3 человека погибли, еще 4 ранены, в том числе десятилетний ребенок. Российские власти обвиняют в ударах Вооруженные силы Украины. Однако с высокой степенью вероятности Россия сама нанесла удары по Белгороду. На вооружении Украины нет самоходных зенитных ракетно-пушечных комплексов „Панцирь-С1“, заявил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук. Так он прокомментировал появившиеся в СМИ и соцсетях фотографии, на которых, как утверждается, видно фрагмент ракеты „Панцирь-С1“, застрявший в жилом доме в Белгороде.

Британский миллиардер, основатель группы компаний Virgin Ричард Брэнсон, на днях посетивший Киев и обещавший помочь в воссоздании уничтоженного самолета Ан-225 „Мрия“, высказался о войне в „Твиттере“. „Если проиграет Украина - Украина перестанет существовать. Если проиграет Россия - у нас будет совершенно другая Россия. Мы должны постоянно помнить об этом конфликте и делать все что можем, чтобы помочь“, - написал Брэнсон, приложив ролик о своей встрече с Владимиром Зеленским.

CNN: Украина стала успешно применять системы HIMARS для атак на российские командные пункты. Украина стала успешно применять реактивные системы залпового огня HIMARS для атак на российские командные пункты, пишет Си-эн-эн со ссылкой на неназванного представителя минобороны США. Пока США готовятся отправить в Украину новую партию боеприпасов для усовершенствованной ракетной системы HIMARS, украинские силы уже добились значительных успехов в использовании этих систем для поражения командных пунктов военных войск и снижения их возможностей на поле боя, рассказал журналистам высокопоставленный представитель Пентагона.

Британская разведка: Россия использует противокорабельные ракеты из-за недостатка более точного оружия. Россия продолжает использовать противокорабельные ракеты воздушного базирования в качестве вспомогательных при наземных атаках. Вероятно, это связано с сокращением запасов более точного современного оружия. Об этом говорится в утреннем сообщении Министерства обороны Великобритании.

По словам замминистра внутренних дел Украины Евгения Енина, в Одесской области, где российская ракета разрушила девятиэтажку, сигнал воздушной тревоги раздался где-то за 8-10 минут, но никто из жителей не вышел из дома. В ночь на пятницу российские военные выпустили три ракеты по Одессе. Одна из ракет частично разрушила жилой девятиэтажный дом, две другие попали в базы отдыха. По последним данным, 21 человек погиб, 38 - пострадали.

Спасатели завершили поисково-спасательные работы на месте разрушенного ТЦ „Амстор“ в Кременчуге. Об этом сообщил в телеграмме руководитель Полтавской областной администрации Дмитрий Лунин. Глава Кременчуга Виталий Малецкий написал у себя в Фейсбуке, что из 21 человека, которые считались пропавшими без вести после удара по ТЦ, 20 найдены мертвыми, еще один человек остается пропавшим без вести. По его данным, операция продолжается, однако осталось расчистить менее 10% завалов.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко, вынужденно покинувший город после вторжения России, пишет о десяти тысячах мариупольцев, которых силой удерживают российские военные. „Мирные, гражданские жители были задержаны оккупантами и направлены в места лишения свободы. Известно, о четырех таких тюрьмах: две в Еленовке, в Донецком СИЗО и Макеевке“, - написал Бойченко в „Телеграме“.