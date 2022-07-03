ФОТО | В Нарве при пожаре в многоквартирном доме погиб мужчина, семь человек спасены

Центр тревоги получил сообщение о пожаре в 6:00. По словам сообщившего, из квартиры на четвертом этаже шел дым и, по первоначальной информации, в квартире мог быть человек. Прибывшие на место происшествия за пять минут спасатели Нарвской спасательной команды увидели, что из окна на четвертом этаже многоквартирного дома вырывалось пламя и подъезд здания был заполнен дымом. Спасатели в защитном снаряжении вошли в двухкомнатную квартиру через дверь и сразу начали поиски возможных пострадавших и тушение пожара. В ходе спасательных работ они нашли в комнате мужчину без признаков жизни. Человека вынесли из квартиры и передали скорой помощи. Медикам жизнь мужчины спасти не удалось.