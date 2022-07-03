ФОТО И ВИДЕО | В Нарве при пожаре в многоквартирном доме погиб мужчина, семь человек спасены

„Утром выехал на работу, смотрю из окон с двух сторон идёт дым, - рассказал RusDelfi очевидец , нарвитянин Леонтьев. - Смотрю в окне кричит о помощи мужчина в возрасте. Как позже соседи сказали, он инвалид, и ходить не может. Потом отошёл от окна, подумал, что уже дымом надышался, но появилась палка, на которую опираются люди. В это время начали звонить по соседям. Поднялись к его квартире на 4 этаж. Хотели сломать дверь сами, но не получилось. Потом я уехал на работу“.

Центр тревоги получил сообщение о пожаре в 6:00. По словам сообщившего, из квартиры на четвертом этаже шел дым и, по первоначальной информации, в квартире мог быть человек. Прибывшие на место происшествия за пять минут спасатели Нарвской спасательной команды увидели, что из окна на четвертом этаже многоквартирного дома вырывалось пламя и подъезд здания был заполнен дымом. Спасатели в защитном снаряжении вошли в двухкомнатную квартиру через дверь и сразу начали поиски возможных пострадавших и тушение пожара. В ходе спасательных работ они нашли в комнате мужчину без признаков жизни. Человека вынесли из квартиры и передали скорой помощи. Медикам жизнь мужчины спасти не удалось.

Дым от пожара распространился в квартиры рядом и сверху, и из них пришлось спасать оказавшихся там в дымовом плену пятерых взрослых и двоих детей. Из соседней квартиры на четвертом этаже спасли двоих взрослых и двоих детей. С пятого этажа спасли пожилую женщину через подъезд и еще двоих человек через окно, поскольку коридор дома был заполнен дымом. Медики осмотрели на месте происшествия семь человек, из которых двоих доставили в больницу.

Спасатели ограничили распространение огня к 7:07. Более точные обстоятельства пожара и причину его возникновения выяснит следствие.