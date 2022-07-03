Шестеро детей на автомобиле вылетели в кювет, но продолжали ехать, пока машина не загорелась

После аварии молодые люди поехали дальше, пока в волости Элва в деревне Тильга машина не встала и не загорелась. „Насколько известно сейчас, управлял автомобилем 16-летний молодой человек, который после ДТП покинул место происшествия, но личность которого полиции известна“, - сказал тартуский аварийный полицейский Рандо Йыэметс.

Пока неизвестно, где именно дети съехали в кювет и откуда они взяли машину. „Сами дети не смогли назвать это место, что означает, что полицейские в какой-то момент отправятся с ними на место происшествия и они покажут, если вспомнят“, - сказала пресс-секретарь Лыунаской префектуры Керли Вирк.

Полиция начала делопроизводство для выяснения деталей.

Вирк добавила, что управлявший автомобилем молодой человек покинул место происшествия с испугу и в ходе делопроизводства допросят как детей, так и родителей, чтобы выяснить обстоятельства.