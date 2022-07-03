СЕГОДНЯ | Сборная Эстонии по баскетболу проведет решающий матч против Израиля

Баскетбольные сборные большинства европейских стран сильно поменяли свои составы на отборочных играх, проводимых этим летом, в отличие от тех, которые проходили в середине сезона. Израиль стал сильнее, по сравнению с игрой первого круга против Эстонии. Шесть игроков из тогдашнего состава Эстонской сборной отправились в Тель-Авив, но только четыре из них примут участие сегодняшнем в матче.

Эти четыре игрока — Кристиан Кулламяэ, Каспар Трейер, Рауно Нургер и Кристьян Китсинг. В Израиль также полетел Сийм-Сандер Вене и Хенри Веесар, но первый повредил лодыжку на тренировке в субботу, а Веесар просто не вписался в планы тренера. Эстонской сборной не поможет Хенри Дрелл, который улетел в США для подготовки к летней лиге НБА. Эстония сейчас занимает четвертое место в группе „D“. За пять матчей набрала семь очков.

Сборная Израиля собрала сильнейших игроков страны, которые представляют в основном местный чемпионат, Тамир Блатт и Юваль Зоосман, представляют немецкий чемпионат, Йам Мадар выступает в чемпионате Сербии. В крайнем туре Израиль на выезде уступил после овертайма Польше 85:90. Израиль в данный момент занимает третье место в турнирной таблице группы „D“. После пяти матчей имеет в своем активе семь набранных очков.

Сегодняшняя игра очень важна для обеих сборных. Если сборная Эстонии победит в сегодняшней встрече, то она гарантирует себе путёвку в следующий этап отборочного цикла. Однако в случае проигрыша остается надеяться, что Польша не обыграет Германию в другом матче группы „D“. В случае победы Эстонии, Израиль также должен рассчитывать на поражение Польши, чтобы обеспечить себе выход в следующий этап.