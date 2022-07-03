03.07.2022, 13:03
ВИДЕО | Не одним хоккеем: Овечкин на концерте „Руки Вверх!“ танцует и поет(2)
ФОТО: Foto: Nick Wass, AP
Александр Овечкин посетил концерт группы „Руки Вверх!“ в Москве.
Жена Овечкина Анастасия Шубская опубликовала в сторис видео, на которых хоккеист в „Лужниках“ подпевает группе и танцует.
Кроме того, Овечкин вышел на сцену и исполнил фрагмент песни „Крошка моя“. Он также сказал со сцены: „Настя, я тебя люблю“.
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