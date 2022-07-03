ВИДЕО | Не одним хоккеем: Овечкин на концерте „Руки Вверх!“ танцует и поет

Жена Овечкина Анастасия Шубская опубликовала в сторис видео, на которых хоккеист в „Лужниках“ подпевает группе и танцует.

Кроме того, Овечкин вышел на сцену и исполнил фрагмент песни „Крошка моя“. Он также сказал со сцены: „Настя, я тебя люблю“.

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